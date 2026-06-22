この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が、「【2026最新】プロが選ぶドリームバンド決定版。VoからDrまで「一番上手い」のは誰？【保存版】」と題した動画を公開した。動画では、バンドマンの平井拓郎が各パートで「一番上手い」と感じたプレイヤーを選出し、夢のスーパーバンドを妄想している。



平井は、自身の共演経験や同じステージに立った際の「自分の物差し」を選定基準とし、圧倒的な実力を持つプレイヤーを紹介。ボーカル編では、アルカラの稲村太佑をピックアップ。「自分の声を返してない」という過酷なモニター環境でも、縦横無尽に動き回ってライブをする超人的な能力を高く評価した。



ギター編では、マーティ・フリードマンを選出。平井が「一番お金がかからない」と語るシンプルな機材設定を使用しながらも、「めっちゃ音太い」「イコライジングめちゃくちゃいじったみたいな音する」と、機材に頼らず腕だけで極上のトーンを鳴らす姿に衝撃を受けたと熱弁する。ベース編ではbradshawのKIHIRAを紹介し、BPM220超えの高速テンポで裏クリックを聴きながら雑談をするという、理解不能なリズム感に驚愕したエピソードを披露した。



ドラム編ではマシータを挙げ、彼が叩くことで「ドラム変えるとこんななるんやって」とバンド全体の質が劇的に向上した安定感を絶賛。キーボード編ではゲスの極み乙女のちゃんMARIを指名し、打鍵のスピードと強さがもたらすロックバンドにおける圧倒的な存在感を力説した。



終盤では、妄想をさらに広げ、ボーカルにアンソニー・キーディス（レッド・ホット・チリ・ペッパーズ）、ギターに長渕剛を配置するというカオスなスーパーバンドの構想を発表。「長渕帯域にぶつからないかな」と、個性が強すぎるスター同士の共存の難しさを笑い交じりに語った。独自の視点で語られるプロの凄みは、プレイヤーの新たな魅力を発見する大きなヒントになるだろう。