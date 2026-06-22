6月20日、田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）が放送された。番組内で、田中がかつての先輩アナウンサーのファッションに“アドバイス”する場面があったが、その内容がSNSをざわつかせている。

各界のスペシャリストをゲストに迎え、人生をより豊かにするヒントを学ぶ同番組。この日は、元TBSのエグゼクティブアナウンサーで、現在はフリーで活動する堀井美香がゲスト出演した。

「TBS時代の先輩、後輩アナである堀井さんと田中さんはプライベートでも親交が深く、過去に田中さんがスキンケアについて助言したこともあったそうです。田中さんは、堀井さんがきれいになったことを称賛しつつ、『あとはジュエリーを買いに行きましょう』と提案しました。

収録時、堀井さんはパールがついたイヤリングをつけており、『自慢するわけじゃないですけど500円』と告白。田中さんは間髪入れず『そう思いました。そういうふうに見えます』と冗談交じりに指摘しました。堀井さんが数年前に買ったものだと説明すると、田中さんは『いいジュエリーを一個買ったほうがいいですよ』と勧めたのです」（スポーツ紙記者）

堀井が「お金を持っていたほうがいいですから。お金をジュエリーにするって感覚がなかった」と伝えると、田中は「500円のものは500円に見えます。だから、ある程度いいもの身につけませんか？ヴァンクリ」と、フランスの宝飾品ブランド「Van Cleef ＆ Arpels（ヴァンクリーフ＆アーペル）」の名前をあげた。

堀井の500円イヤリングに“アドバイス”した田中。長年築いた2人の関係が垣間見えた会話でもあったが、Xでは

《いくらの物つけるかはその人の自由他人がケチ付ける権利はない》

《500円だって可愛いのいっぱいあるよ》

など、反発する声も見受けられる。

「田中さんとしては、堀井さんにより似合うイヤリングを勧めようとしたのだと思われます。ただ、『500円のものは500円に見える』『いいもの身につけませんか？』という言い方から、堀井さんが安価なアクセサリーをつけていることをダメ出ししたような印象を受ける人もいたようです。仲がいいとはいえ、先輩の私物を否定することに疑問を持たれたのだと思われます」（芸能記者）

田中は2019年に美容雑誌の特集で、ストイックなボディメイクやスキンケアについて語り、注目を集めた。ファッションにもこだわりが強いようだ。

「過去の雑誌のインタビューで、バストケアのため、8000円のオーダー下着をつけていることを明かし、SNSでも話題になりました。2025年10月に女優の仲里依紗さんのYouTubeに出演した際にも、愛用するイタリアの高級ブランド『Bottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）』のバッグを紹介していました。ただ、今回の堀井さんのイヤリングに対するアドバイスから、値段が高いものほどいいと考える“ハイブラ志向”が疑われてしまったようです」（同前）

500円のイヤリングをめぐって、思わぬ注目を集めてしまった。