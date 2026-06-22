この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「これがえびバーガーの大正解！#ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。動画では、ブチギレ氏原とサカモトがフレッシュネスバーガーの「ガーリックシュリンプバーガー」を実食し、その本格的な味わいを大絶賛している。



二人が今回注目したのは、フレッシュネスバーガーの「ガーリックシュリンプバーガー」だ。商品を手にした二人は、タルタルソースとともに紫キャベツのマリネがたっぷりとサンドされている点に注目。その鮮やかな見た目と本格的な作りに、サカモトは「一番なんか、旅行来た気分」と、食べる前から期待を寄せる様子を見せた。



実食に移ると、氏原は一口ほおばった瞬間に目を見開き、「あぁ美味い！これダントツ1位！」と手を合わせて絶賛。続くサカモトも、天を仰ぐようにして「美味い！」「ダントツ1位だね」と深く同調し、圧倒的な高評価をつけた。具体的な推しポイントについて、サカモトはエビの衣が「ケンタッキーフライドチキンみたいな衣になっていて分かる」と、独特な食感であることを表現。さらに、アクセントとなっている紫キャベツのマリネについても「これも大事だね」と語り、具材の完成度の高さを強調している。



動画の終盤、サカモトは「多分Uberとかで絶対頼みます」と語り、デリバリーを利用してでも日常的にリピート買いしたい商品であることを力説した。最終的な評価には星4つがつけられており、普段の食事で手軽に非日常感や本格的な味わいを求める際、大きな選択肢の一つになりそうだ。