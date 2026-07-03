【明日から】Amazon プライムデーでPC周辺機器・ガジェットがセールに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、AirPods Pro 3やApple Pencil Pro、SanDiskの外付けSSDなどのPC周辺機器・ガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、AirPods Pro 3やApple Pencil Pro、SanDiskの外付けSSDなどのPC周辺機器・ガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
史上最薄のiPhone「Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）」
SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」
Apple Intelligence のために設計された「Apple 13 インチ iPad Air」
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
iPhone 15を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル
リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
MacBook Airを急速充電。USB-C×2、USB-A×1の充電器
音を立体的に再現。BOSEのオーバーイヤー型ヘッドホン
あらゆる文脈で一言一句を正確に捉えるAIボイスレコーダー
超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB
没入型サウンドを実現。VGP 2025金賞受賞の「JBL BAR 800」
一杯ずつ豆から抽出。デロンギの全自動コーヒーマシン
水拭きもできるルンバのロボット掃除機
扇風機・ヒーター・空気清浄機として使える、Dyson（ダイソン）の定番商品
6Lのファミリーサイズ。COSORI（コソリ）のノンフライヤー
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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