【明日から】Amazon プライムデーでPC周辺機器・ガジェットがセールに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、AirPods Pro 3やApple Pencil Pro、SanDiskの外付けSSDなどのPC周辺機器・ガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

史上最薄のiPhone「Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）」

SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」

Apple Intelligence のために設計された「Apple 13 インチ iPad Air」

直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」

iPhone 15を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」

MacBook Airを急速充電。USB-C×2、USB-A×1の充電器

音を立体的に再現。BOSEのオーバーイヤー型ヘッドホン

あらゆる文脈で一言一句を正確に捉えるAIボイスレコーダー

超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB

没入型サウンドを実現。VGP 2025金賞受賞の「JBL BAR 800」

一杯ずつ豆から抽出。デロンギの全自動コーヒーマシン

水拭きもできるルンバのロボット掃除機

扇風機・ヒーター・空気清浄機として使える、Dyson（ダイソン）の定番商品

6Lのファミリーサイズ。COSORI（コソリ）のノンフライヤー

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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