【明日から】Amazon プライムデーでPC周辺機器・ガジェットがセールに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、AirPods Pro 3やApple Pencil Pro、SanDiskの外付けSSDなどのPC周辺機器・ガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



史上最薄のiPhone「Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）」


Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

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SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」


Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

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Apple Intelligence のために設計された「Apple 13 インチ iPad Air」


Apple(アップル)

Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

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直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

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iPhone 15を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 17 / 16 / 15 / Android/iPad その他各種機器対応 (ブラック)

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リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

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MacBook Airを急速充電。USB-C×2、USB-A×1の充電器


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

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音を立体的に再現。BOSEのオーバーイヤー型ヘッドホン


Bose

Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代） 空間オーディオ 完全 ワイヤレス オーバーイヤー型 ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク搭載 最大30時間再生 急速充電 デザートゴールド

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あらゆる文脈で一言一句を正確に捉えるAIボイスレコーダー


Plaud

Plaud Note Pro AIボイスレコーダー 文字起こし 多次元要約 仕事効率化AIツール Web会議にも対応 通話/対面録音モード自動切替 マルチモーダル入力 アプリ連動 AI活用 要約テンプレート 極薄 ディスプレイ搭載 骨伝導 AI指向性収音 5m音声収音 最大50時間連続録音 112ヶ国語対応 専門用語 AIに質問 会議アプリと連携 議事録/ボイスメモ 専用ケース付属 シルバー

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超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB


SanDisk

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証

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没入型サウンドを実現。VGP 2025金賞受賞の「JBL BAR 800」


JBL

JBL BAR 800 [VGP 2025金賞受賞] Dolby Atmos 5.1.2ch 720W サウンドバー ワイヤレス サラウンド eARC HDMI Wi-Fi リアスピーカー & ワイヤレスサブウーファー JBLBAR800PROBLKJN

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一杯ずつ豆から抽出。デロンギの全自動コーヒーマシン


デロンギ

デロンギ 全自動コーヒーマシン エレッタカプチーノ 全12メニュー 豆挽き コーヒーメーカー エスプレッソマシン ホワイト ECAM46860W 【デロンギファミリー登録で3年保証、修理も原則72時間以内対応】

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水拭きもできるルンバのロボット掃除機


アイロボット(IRobot)

ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo ロボット (ロボット掃除機) アイロボット(iRobot)【水拭き/両用/ゴミ圧縮機能付きダスト容器/日本の住宅向けに開発/LiDARナビゲーション/パワーリフト吸引/スマートスクラブ対応/マッピング 掃除経路確認/アプリ操作/落下防止/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/L121260】ホワイト

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扇風機・ヒーター・空気清浄機として使える、Dyson（ダイソン）の定番商品


Dyson

Dyson(ダイソン) ヒーター 空気清浄機 扇風機 Dyson Purifier Hot + Cool™ Gen1 空気清浄ファンヒーター ホワイト／ホワイト (HP10 WW AM) サーキュレーター【Amazon.co.jp限定】【つけた瞬間から空気をきれいにしながら涼しく】

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6Lのファミリーサイズ。COSORI（コソリ）のノンフライヤー


Cosori

COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー DCモーター 高速 最高温230℃ タイマー air fryer 発酵 揚げ物 ポテト 専用レシピ付き ブラック CAF-DC601

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その他のセール予定商品


Dyson

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】

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シャープ

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 畳数 13畳

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シャープ

シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3A-T ブラウン 30L 2段 コンベクション あぶり焼き 音声操作 対話 スマホ連携 高性能センサー プレミアムモデル

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TCL

TCL ポータブルプロジェクター C1 Google TV ネイティブ1080P対応 フルHD 天井投影対応 ジンバル内蔵 最大120インチ投影 Dolby Audio 8W Wi-Fi Bluetooth対応 完全密閉型光学エンジン

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