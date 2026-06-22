自由な格好で寝転んでいた猫。その姿を見ていると…？個性が強い寝方が『ある食べ物』にそっくりだと反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で15.4万回も表示され、1.5万いいねを記録。「どうしてその体勢になったの？」「食っちゃうぞーい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ゆったりと床で寝転んでいた猫→背後から見たら…美味しそうな『形』に爆笑】

美味しそうな手羽先

Xアカウント「真顔のクロエ」に投稿されたのは、猫の『クロエ』ちゃん。ゆったりと床で横になっていたというクロエちゃん。ふと飼い主さんがクロエちゃんの背後から様子を見ると、思いがけない寝方をしていたといいます。

なんと壁でストレッチをするように、足を上げて壁にくっつけていたのだとか。そんなクロエちゃんを見た飼い主さんは『手羽先みたいな形しやがって……』と思ったのだとか。くの字に曲がって見える体勢とこげ茶色の毛色のせいでしょうか。

ぽっちゃりしたお腹とむちっとした見た目の太もものクロエちゃん。さらにクロエちゃんの足先はきゅっと締まって細く、鶏の翼の先っぽと似たような形だったそう。バランスのとれた美脚だからこそ、美味しそうな手羽先と結びついてしまったのかもしれませんね。

魅せる脚のために…

過去には、美脚をアピールしているクロエちゃんの姿もあったといいます。真顔で無口だというクロエちゃん。そんなクールなクロエちゃんも、美脚を見せつけている時はどことなく得意げな顔をしていたとか。もしかしたら、壁を使った足上げはクロエちゃんの美脚の秘訣かもしれません。

クロエちゃんの美脚を見た方たちから「おいしそう」「クロエさんかぶりついちゃいますよwww」などの声が寄せられていました。美味しそうなほど愛らしい美脚に、多くのXユーザーたちが魅了されてしまったようです。

Xアカウント「真顔のクロエ」では、可愛いクロエちゃんの自由気ままな暮らしの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「真顔のクロエ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。