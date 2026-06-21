元サッカー日本代表の遠藤保仁氏（４６）が２１日、東京・渋谷で行われたサッカーＷ杯の日本−チュニジア戦のパブリックビューイングイベントに三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典（３７）と出席。約５００人のサポーターと日本勝利の喜びを分かち合った。

４−０という完勝に遠藤氏は「安心して見てました。まあ６点くらい行ってほしかったですね本当は。（追加点も）いけましたねぇ」とぜいたくな注文も笑顔でつけた。「でもＷ杯でこんな点取れるようになったんですねって思っちゃいました」と感慨深げだった。

岩田も「最高ですよ本当に」と大興奮。「改めて本当に日本強いなと思いましたし、このまま決勝トーナメントに行ってほしい」とエールを送った。

試合前から遠藤氏は「試合の入り」の大事さを強調。「まあ気合ですね」と一番は気持ちとした中、日本は開始４分に鎌田大地選手の技あり弾で先制し、序盤から流れをつかんだ。ベストシーンは「全部です。快勝ですから」と即答し、「全員攻撃、全員守備で素晴らしかった」と称賛した。

ゴールの度に沸くパブリックビューイングには「グランドとはまた違う雰囲気でやっぱり良い」と満足げで、岩田も「ハマっちゃいます」と共感。また、２５日のスウェーデン戦について遠藤氏は「相手も強いけど、今の日本なら間違いなく勝てる」と期待を寄せた。