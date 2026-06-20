本木雅弘、妻・也哉子との“夫婦ゲンカ”はいつも意外な結末 結婚31年目…あまりの熱量に鶴瓶も「もう、やめなはれ！」
俳優の本木雅弘（60）が、19日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。妻で、エッセイスト・内田也哉子（50）との関係を語った。
【写真】「オーラ出まくりです」本木雅弘＆内田也哉子＆長男・長女・次男の家族5ショット
14年ぶりの登場となる今回は、還暦を迎えた本木の素顔に迫る内容となり、長男・UTAや映画関係者、旧友らの証言から“父としての顔”やストイックな一面が明らかになったほか、1995年に結婚した也哉子との関係についても明かした。
番組内で本木夫妻の“初々しい貴重な2ショット写真”が公開されると、本木は照れ笑いを浮かべながら「何か分からないけど、まだ素直な二人だったのかな…」と意味深に呟いた。これにMCの笑福亭鶴瓶は「ちょっと待て。今、もめてまんの？」と冗談まじりに尋ねた。
すると本木は「揉めますよ！」と即答。「私も優しいようで引かないので、いつも朝まで、朝まで…」と明かし、スタジオを驚かせた。「だいたい旦那の方が『やってらんねえ』って出ていくイメージじゃないですか。逆なんです。私が永遠謝らないで『ああでしょ？こうでしょ？』ってずっと言うから、よっぽど嫌になってしまって、彼女の方が、一瞬この空気を冷やしにいって…」と意外な結末を迎えることを語った。
この話を聞いていた鶴瓶は、結婚して31年が経過しても続く2人のやりとりに「もう、やめなはれ！そんなん普通でええやんけ！」と強めにツッコんでいた。
本木は1995年に也哉子と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年に次男・玄兎さんが誕生している。義父母は、内田裕也さん（享年79）、樹木希林さん（享年75）。
【写真】「オーラ出まくりです」本木雅弘＆内田也哉子＆長男・長女・次男の家族5ショット
14年ぶりの登場となる今回は、還暦を迎えた本木の素顔に迫る内容となり、長男・UTAや映画関係者、旧友らの証言から“父としての顔”やストイックな一面が明らかになったほか、1995年に結婚した也哉子との関係についても明かした。
番組内で本木夫妻の“初々しい貴重な2ショット写真”が公開されると、本木は照れ笑いを浮かべながら「何か分からないけど、まだ素直な二人だったのかな…」と意味深に呟いた。これにMCの笑福亭鶴瓶は「ちょっと待て。今、もめてまんの？」と冗談まじりに尋ねた。
この話を聞いていた鶴瓶は、結婚して31年が経過しても続く2人のやりとりに「もう、やめなはれ！そんなん普通でええやんけ！」と強めにツッコんでいた。
本木は1995年に也哉子と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年に次男・玄兎さんが誕生している。義父母は、内田裕也さん（享年79）、樹木希林さん（享年75）。