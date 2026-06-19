タカラトミーは、"ぷに食感"の液晶トイ「ぷにコミュ」第1弾、サンリオキャラクターとコラボレーションした4モデルを、2026年6月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

ボールチェーンを備え、「ぷにぷに食感」が持ち歩ける

液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる。液晶お世話トイ「ぷにるんず」の"ぷにぷに"とした触感を日常の中で楽しめるようキーチェーンを備え、持ち運びしやすいサイズにした新シリーズ。

側面の穴に指を入れ、ぷにぷに食感のボタンを左右に操作すると、モノクロ液晶画面の中のキャラクターを直接触っているかのような感覚で、お世話やミニゲームを楽しめる。

通常の「ぷにるんず」の約2/3の直径約5.5センチサイズ。カバンやポーチなどに付けて外出先にも持ち歩ける。

ラインアップは、「ハローキティのぷにるんず」「クロミのぷにるんず」「シナモロールのぷにるんず」「ポムポムプリンのぷにるんず」全4種。

価格は各3300円（以下全て税込）。

このほか、オリジナルデザインの関連トイを同時発売する。「ハローキティのぷにるんず」がモチーフのシリコンカバーが付属したセット「ぷにコミュ ぷにカバーセット ハローキティのぷにるんず」（4800円）。

丸いフォルムのぬいぐるみキーチェーン「ぷにコミュ ぷにぬいキーチェーン」（全7種、各1760円）。丸いフォルムのぬいぐるみ「ぷにコミュ ぷにぬい」（全2種、各3080円）が登場する。

なお、「ぷにコミュ」シリーズは今後もキャラクターコラボレーション商品の企画を予定しているとのことだ。