「待機した年数の努力は全部パー」年金70歳繰下げ受給の残酷な現実
YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が「【漫画】老後資金が足りない…70歳繰下げの罠を回避する「66歳年金受給」最強の戦略」と題した動画を公開した。動画では、老後資金の不足を補うために年金の70歳繰下げ受給を選択した男性の運命を描き、年金制度の盲点とライフプランの重要性について問題を提起している。
動画の主人公である65歳の男性は、定年退職後も警備員として働きながら、夫婦の老後資金について試算。家の修繕費や介護費用などを計算した結果、手持ちの資金では661万円不足することに気づく。そこで、自身の年金受給を70歳まで繰り下げ、受給額を42％増額させることで不足分をカバーする戦略を立てた。
しかし、同級生との会話から繰下げ受給の厳しい現実を突きつけられる。「未支給年金とは？」という資料が示され、待機期間中に死亡した場合、遺族が受け取れる未支給年金は65歳時点の額で計算され、増額分は支払われないことが解説される。さらに、70歳繰下げによる手取り額の比較データから、待機した5年分を取り戻せる損益分岐点は85.3歳になる事実が示された。同級生は「待機した年数の努力は全部パー」「完全な預け損だ」と指摘する。
その後、男性は狭心症で倒れて働くことができなくなり、70歳までの繰下げを断念。66歳から受給を開始し、徹底した節約生活で目標額の661万円を貯め切るも、75歳でこの世を去る。
男性の葬儀で同級生は「一番大事な自分の寿命を読み違えやがって」と涙を流す。動画の最後では、健康や資産など個人の事情は様々であり「年金の受け取り方に万人に共通する正解なんてない」と結論づけている。制度の仕組みを正しく理解し、自身に合った最適解を見つけることの大切さを訴えかけている。
動画の主人公である65歳の男性は、定年退職後も警備員として働きながら、夫婦の老後資金について試算。家の修繕費や介護費用などを計算した結果、手持ちの資金では661万円不足することに気づく。そこで、自身の年金受給を70歳まで繰り下げ、受給額を42％増額させることで不足分をカバーする戦略を立てた。
しかし、同級生との会話から繰下げ受給の厳しい現実を突きつけられる。「未支給年金とは？」という資料が示され、待機期間中に死亡した場合、遺族が受け取れる未支給年金は65歳時点の額で計算され、増額分は支払われないことが解説される。さらに、70歳繰下げによる手取り額の比較データから、待機した5年分を取り戻せる損益分岐点は85.3歳になる事実が示された。同級生は「待機した年数の努力は全部パー」「完全な預け損だ」と指摘する。
その後、男性は狭心症で倒れて働くことができなくなり、70歳までの繰下げを断念。66歳から受給を開始し、徹底した節約生活で目標額の661万円を貯め切るも、75歳でこの世を去る。
男性の葬儀で同級生は「一番大事な自分の寿命を読み違えやがって」と涙を流す。動画の最後では、健康や資産など個人の事情は様々であり「年金の受け取り方に万人に共通する正解なんてない」と結論づけている。制度の仕組みを正しく理解し、自身に合った最適解を見つけることの大切さを訴えかけている。
YouTubeの動画内容
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