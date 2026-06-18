おいしい切れ味の秘密はこれだった。超硬合金包丁「KISEKI:」の全製造プロセス

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「THE PROCESS ザ・プロセス」が、「予約8ヶ月待ち！超硬合金包丁ができるまで！おいしい切れ味を実現するKISEKI:の製造プロセス」と題した動画を公開した。動画では、福田刃物工業が手掛ける超硬合金包丁「KISEKI:」の製造工程から、実際の調理シーンまでが詳細に収められている。



動画は、福田刃物工業の工場内からスタートする。厚みのある金属板から包丁の刃の形を切り出す工程では、ワイヤーカットなどの精密な機械加工機が用いられ、加工液をかけながら丁寧に削り出されていく様子が映し出される。刃の表面が虹色に光るまで磨き上げられる工程は圧巻だ。



続いて、木製の柄（ハンドル）部分の製造プロセスへ。ロボットアームが木材を正確に機械へセットし、自動で削り出していく。その後、スタッフの手作業による丁寧な研磨を経て、滑らかな手触りの柄が完成する。さらに、KEYENCE製の測定器を用いた刃の検査や、レーザーによる「KISEKI:」のロゴ印字、専用の試験機による切れ味テストなど、品質管理の徹底ぶりが伺える。



動画の終盤では「葉菜 HANA」にて、実際に「KISEKI:」を使用した調理シーンが登場する。料理人がトマトや玉ねぎ、キャベツを滑らかに切り分け、魚の三枚おろしから刺身までを美しく仕上げていく。具材が崩れやすいフルーツサンドやケーキも見事にカットされる様子から、その圧倒的な切れ味が食材のポテンシャルを引き出していることが視覚的に伝わってくる。



製造現場の高度な技術と、それによって実現される「おいしい切れ味」の証明。工業製品としての精密さと、料理を一段と美しく仕上げる実用性を兼ね備えた「KISEKI:」の魅力が存分に詰まった映像となっている。