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日本の人口減少の核心は「多死社会」と「超少子化」。未来の日本は「10人に1人が外国人」になると専門家が断言

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YouTubeチャンネル「横山アンディ・地域経営専門家」が、『日本の人口は1億人を割る「2048年、加速する現実」【専門家が解説】』を公開した。地域経営専門家の横山アンディ氏が、日本の人口減少の現状と未来の予測について分かりやすく解説している。



動画の冒頭で横山氏は、日本の人口減少は「今や地域活性化では追いつかない、加速する現実です」と指摘。2020年の前回国勢調査からの5年間で約310万人が減少した事実を挙げ、これは鳥取、島根、高知、徳島、香川の5県の人口を足した数よりも多いと説明し、「総数からは見えない大きな問題がそこにある」と語った。



続いて、人口が減る原因として「自然減」と「社会減」の2つがあるとし、日本の場合は圧倒的に「自然減」が背景にあると解説。その理由を「超少子化」と「多死社会」の2点から説明した。現在の出生率が1.2台に落ち込んでいることや、戦後のベビーブーム世代が高齢期を迎え、18年連続で亡くなる人が生まれる子供の数を上回っている現状を挙げている。一方で外国人の数は増え「社会増」となっているものの、日本人自体の減少スピードが早すぎるため、全体の減少数を補えていないという。



さらに、国立社会保障・人口問題研究所などの推計をもとに、未来の日本社会を予測。2048年前後には総人口が1億人の大台を割り込み、高齢化率が約37%に達すると推測される。また、2070年には総人口が8,700万人となり、外国人の割合が全人口の約1割に達すると指摘。「市民が丸ごと外国人となる地域もできるでしょう」と見通しを示した。



最後に横山氏は、「単に国が小さくなるだけではありません」と述べ、社会の仕組みが大きく変わり、私たちの暮らしに直結する問題であると結論づけた。知っているようで知らない人口減少のリアルな実態を、具体的な数字とともに学べる内容となっている。