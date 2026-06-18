敬遠球をサヨナラ安打した阪神・新庄が、その試合で守った意外なポジションは？【プロ野球記録企画】

デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は敬遠球をサヨナラ安打した阪神・新庄が、その試合で守った意外なポジションを取り上げる。

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１９９９年６月１２日の甲子園での阪神−巨人戦は、延長戦に突入していた。４−４で迎えた十一回裏１死満塁の場面で、阪神は平尾博司（後に博嗣）に代え、代打に大豊泰昭を起用したが凡退。後続も倒れ、サヨナラ機を逸した。

二塁に入っていた平尾が退くなら、十二回表はだれが代わりに？スタンドがざわつく中、場内アナウンスにファンは騒然となった。

「セカンド、新庄」−。

定位置のセンターではなく、内野に走っていくプリンスはなぜか楽しそう。２死後に飛んできた清原和博のゴロを、やや腰高ながら難なくさばき、一塁へ送った。

プロ入りしてから前の試合まで、三塁２６試合、遊撃１７試合守った経験はあったが、二塁は初。これで乗りに乗った新庄は、その裏の打席で、敬遠球を強引に打って出てサヨナラ勝利を導いた。

申告敬遠を採用している現在の球界では、起こりえないサヨナラ劇。そして二塁守備。新聞でいえば１面級の話題が重なり、阪神ファンには大満足の一夜となった。（デイリースポーツ・高野 勲）

答え…二塁