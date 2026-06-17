6月16日、女優・北乃きいが、7月期放送のドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（TBS系）で、THE RAMPAGE・藤原樹とW主演を務めることが発表された。

同作は、漫画家・あいざわあつこ氏の人気漫画を原作としており、北乃演じる専業主婦が、エリート弁護士夫（藤原樹）の3股を知り、愛憎の復讐劇を繰り広げるストーリーとなっている。

公開されたビジュアルでは、白いドレスをまとった北乃が、スーツ姿の藤原の肩に手をかけ、こちらを見つめている。北乃の顔周りは一時期よりほっそりした印象になっており、Xでは「誰かわからなかった」と変化に驚く声が相次いだ。

《これ最初に観た時、この女優さん誰か分からなかって後で北乃きいと分かって》

《こんな女優さんの顔見たことないって思ったら北乃きいやった笑》

北乃の変化は、数日前からX上で話題を呼んでいた。6月3日に出演したドラマ『月夜行路ー答えは名作の中にー』（日本テレビ系）で、すっきりしたビジュアルを披露していたからだ。

反響は本人のもとにも届いたようで、6月10日、北乃がInstagramのストーリーズを更新。《体重落としたのがなんか話題になってるみたい。2年前に役作りで、半年で16キロ落としたんですよね》と、大幅に減量したことを明かしている。

だが、北乃の“激変”が話題になったのは、これが初めてではない。2014〜2016年頃にも、“激太り”姿が世間をざわつかせた時期があった。

「当時、北乃さんは2014年から朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）の総合司会に就任。朝の生放送ならではの多忙さや、司会のプレッシャーが大きかったのか、明らかにふくよかになっていきました。

2016年に司会を卒業してからは、生活が落ち着いたのか、Instagramに載せている写真を見ると、また痩せたスタイルに戻っていました。しかし、2023年頃から、バラエティ番組などで丸っとした姿で登場するように。今回、ついに痩せた姿が話題を集めたわけですが、繰り返すリバウンドを心配する声も寄せられています。くれぐれも健康面には気をつけてほしいですね」（芸能記者）

その時々の役柄に合わせて体型を変えるのが役者ではあるのだが……。