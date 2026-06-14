日本テレビ系の人気番組「笑点」で42年にわたり座布団運びを務める山田隆夫（69）が、自身が会長を務める団体の元理事・A氏に対し、激しい罵詈雑言を浴びせたとされるトラブルが発覚した。6月11日発売の「週刊文春」が報じている。

【画像】ラクダに乗って公道を進むアイドル時代の山田くん(19)

A氏は、数年前から山田が会長を務める「青年藝術家協会」の事務仕事を無報酬で手伝っていたが、家庭の事情で理事の退任を申し出た。ところが、これをきっかけに、山田がA氏へ激しい言葉を投げかける事件が起きた。

「彼（山田）はLINEでA氏を『お前は頭がおかしい！』と罵倒したというのです」（A氏の知人）

A氏本人は取材に「山田氏からは未だ謝罪を受けていませんし、終わった話ではありません」と述べた。日本テレビは取材に対し「個人的な事案と認識しており、当事者間で解決されるべきもの」と回答した。



“山田くん”こと山田隆夫 ©時事通信社

囁かれた山田の番組卒業説

「笑点」といえば、今年放送60周年を迎えた長寿番組。6月7日の放送では、「1966年から60年間ずっと変わらず、“良い答えには座布団をあげて、悪いと取る”スタイルの『大喜利』をし続けた」として「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」のギネス記録に認定されたことが発表された。

この放送前の6月4日には「笑点」の公式Xが「笑点がついに……重大発表」と投稿し、話題になった。その中で、“重大発表”の有力候補として予想されていたのが、山田の番組卒業説だった。

「番組のXは事前に、座布団を運ぶ山田単体の画像も投稿しており、これが出演40年を超える山田の勇退を示唆しているのではないかと話題になったんです」（放送担当記者）

この予想は外れることになったが、今回明らかになったのが、笑えない誹謗中傷トラブルだった。報道を受け、Yahoo!ニュースのコメント欄（ヤフコメ）には様々な反応が寄せられた。

ヤフコメユーザーからは厳しい声

あるユーザーは、番組で見せる柔和な笑顔とトラブルで見せた裏の顔との隔たりに、「裏表あり過ぎだよ️ 座布団全部とっちゃえ」とコメントしていた。

山田が不動産投資で多額の財をなしていることと、座布団運びのイメージとのギャップを事件の背景として推測する声も上がった。別のユーザーからは「世間からは『座布団運びの仕事しかない』と思われがちですが、その実態は莫大な財をなした『不動産王』なんですよね。かつて紅白歌合戦のステージに立った歌手としての強いプライドと、この経済的余裕が、良くも悪くも山田さんの言動に影響を与えているのかもしれませんね」と投稿していた。

また、多く見られたのが「出演者の中で上から3番目に高齢の方に座布団運びをさせるのはおかしいよね」というような、後進に道を譲るべきという意見だ。

一方、「笑点で重大発表があると話題になった時は『山田君が卒業したら寂しい』というコメントが多かったけど、今回みたいな記事が出ると『卒業するべき』といったコメントが多い。不思議ですね」という声もあった。

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山田の“誹謗中傷トラブル”の詳細は、「週刊文春」6月11日発売号および現在配信中の「週刊文春 電子版」に掲載されている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月18日号）