14日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、アウトサイドヒッターの戸嵜嵩大（31）が台湾の台北イーストパワーにレンタル移籍することを表した。

戸嵜は駒澤大学卒業後、SVリーグ男子の東レアローズやVC長野トライデンツの他にインドネシアのクラブでプレー。2022年に東京GBに入団し、2025-26シーズンはダイアモンドフードVCにレンタル移籍。リーグのベストアウトサイドヒッターにも選出された。

2026-27シーズンも海外クラブへと加入することが発表されていた中、新天地は台湾に。戸嵜が加入する台北イーストパワーは2025年秋に新設された台湾プロバレーボールリーグ（TPVL）に正式加盟した、台北市をホームタウンとする新興クラブだ。

台北イーストパワーと東京GBは、2025年にパートナーシップ契約を締結しており、トップチームおよびユース年代育成における選手・指導者の人材交流、共同イベントや交流試合の開催などを行っていき、認知向上・ファン拡大・ビジネス機会の創出に取り組んでいる中、戸嵜の移籍はパートナーシップ締結後初のレンタル移籍となる。