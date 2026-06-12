（記者）

「警察の関係者でしょうか。公園を調べているように見えます。」



11日正午ごろ、磐田市の公園では捜査員とみられる姿が。５月、障がいのある就学児が通う放課後等デイサービスを利用する6歳の男の子がこの公園で遊んでいる際に行方不明となり、その後、近くの川で見つかりました。



病院に搬送後死亡が確認され溺死とみられています。



現場はJRの沿線にあり、豊田町駅からほど近いところです。



