“R-1王者”佐久間一行、結婚を発表「ご縁があり一般の方と」
ピン芸人の佐久間一行（48）が12日、自身のブログを通じて結婚したことを発表した。
【画像】かわいいイラストと共に…結婚を発表したブログ
佐久間は「みなさんへ」の書き出しで「11419回〜。いつもたくさんの応援ありがとうございます。この度、ご縁があり一般の方と結婚しました」と伝え「引き続き みなさんが楽しめるものを届けていければと思います。つたわれ〜」とつづった。
佐久間は1977年9月3日生まれ、茨城県水戸市出身。1996年4月、NSC東京に2期生として入所。2011年には『R-1グランプリ』で優勝を果たした。
【画像】かわいいイラストと共に…結婚を発表したブログ
佐久間は「みなさんへ」の書き出しで「11419回〜。いつもたくさんの応援ありがとうございます。この度、ご縁があり一般の方と結婚しました」と伝え「引き続き みなさんが楽しめるものを届けていければと思います。つたわれ〜」とつづった。
佐久間は1977年9月3日生まれ、茨城県水戸市出身。1996年4月、NSC東京に2期生として入所。2011年には『R-1グランプリ』で優勝を果たした。