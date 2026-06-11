アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上で拡散されている、赤ちゃんの顔面にケーキを押し付ける動画について言及した。

あるTikTok投稿者の女性が、赤ちゃんの1歳の誕生日を祝う動画をアップ。そこで「ごめん!」と言いながら、突然ケーキを顔面に押し付けた。激しく泣き叫ぶ様子が映されていたが、それでも女性は2回、3回と繰り返し、最後は赤ちゃんの頭にいちごをのせていた。なお、周囲にいた人物は誰も止めず「あははは!ドリフや!」と大笑いしていた。

この動画が拡散されると、ネット上では「神経を疑う」「ただの虐待。これこそ児相が動くべき問題では？」「赤ちゃんが泣き叫んで嫌がっているのに、笑いながら動画のネタにするなんて本当に胸が痛むし許せない」「これもう警察案件でしょ。見てるのほんとにつらい」「こういったことを笑いながらできる精神が理解できないですね…」といったコメントが寄せられていた。

猪狩は「例の動画見ましたがとても悲しい気持ちになりました。赤ちゃんは言葉が喋れないから泣いて意思表示をするのにあれを面白いと思ってSNSに載せるなんて感覚がズレてますし、わかってやってるのだとしたら最悪です。赤ちゃん健全に育って欲しいです」とつづった。