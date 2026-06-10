混雑日も安心！ディズニーシーの最新パーク情報＆おすすめフード紹介
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026 : Part 3」を公開した。動画では、メディテレーニアンハーバーからファンタジースプリングスまでパーク内を散策しつつ、気になる最新フードを食べ比べる様子をレポートしている。
YamatoStyleは、パーク内の混雑状況やアトラクションの待ち時間を確認しながら各テーマポートを巡る。ミステリアスアイランドやマーメイドラグーンなどでは、25周年の記念フラッグを発見し、そのデザインの違いを楽しんだ。
その後、複数の店舗を回って集めたフードメニューの食べ比べを実施。ルックアウト・クックアウトの「バタービーフカレー＆チップス（600円）」については、カレーの中にビーフがたっぷり入っていることに驚き、「カレーとポテトチップスが意外と合う」と評価した。また、セバスチャンのカリプソキッチンで販売されている「ポップン・シュリンプ、チリマヨネーズソース（650円）」については、「食べた瞬間に美味しさが広がる」と大絶賛し、今回食べたメニューの中で1位に選出している。
さらに、アレンデール・ロイヤルバンケットの新メニュー「ハッシュドポテト（360円）」も実食。「ちょうどいい塩加減で美味しい」と満足げな様子を見せた。
各エリアの最新の様子から美味しいパークフードの情報まで、見どころたっぷりの本動画。ディズニーシーを訪れる際の食事選びや、パーク内を効率よく回るための参考になりそうだ。
YamatoStyleは、パーク内の混雑状況やアトラクションの待ち時間を確認しながら各テーマポートを巡る。ミステリアスアイランドやマーメイドラグーンなどでは、25周年の記念フラッグを発見し、そのデザインの違いを楽しんだ。
その後、複数の店舗を回って集めたフードメニューの食べ比べを実施。ルックアウト・クックアウトの「バタービーフカレー＆チップス（600円）」については、カレーの中にビーフがたっぷり入っていることに驚き、「カレーとポテトチップスが意外と合う」と評価した。また、セバスチャンのカリプソキッチンで販売されている「ポップン・シュリンプ、チリマヨネーズソース（650円）」については、「食べた瞬間に美味しさが広がる」と大絶賛し、今回食べたメニューの中で1位に選出している。
さらに、アレンデール・ロイヤルバンケットの新メニュー「ハッシュドポテト（360円）」も実食。「ちょうどいい塩加減で美味しい」と満足げな様子を見せた。
各エリアの最新の様子から美味しいパークフードの情報まで、見どころたっぷりの本動画。ディズニーシーを訪れる際の食事選びや、パーク内を効率よく回るための参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
【作業用BGM】「ジュビリーガラ」のピアノ演奏を高音質で！自宅でのリラックスタイムを格上げ
【ディズニー・クルーズ】食事の感想から客室アメニティ、避難訓練のリアルまで徹底解説
東京ディズニーシー25周年！「ジュビリーガラ」の豪華食事と限定ぬいぐるみバッジを大公開
チャンネル情報
ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。