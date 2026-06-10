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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026 : Part 3」を公開した。動画では、メディテレーニアンハーバーからファンタジースプリングスまでパーク内を散策しつつ、気になる最新フードを食べ比べる様子をレポートしている。



YamatoStyleは、パーク内の混雑状況やアトラクションの待ち時間を確認しながら各テーマポートを巡る。ミステリアスアイランドやマーメイドラグーンなどでは、25周年の記念フラッグを発見し、そのデザインの違いを楽しんだ。



その後、複数の店舗を回って集めたフードメニューの食べ比べを実施。ルックアウト・クックアウトの「バタービーフカレー＆チップス（600円）」については、カレーの中にビーフがたっぷり入っていることに驚き、「カレーとポテトチップスが意外と合う」と評価した。また、セバスチャンのカリプソキッチンで販売されている「ポップン・シュリンプ、チリマヨネーズソース（650円）」については、「食べた瞬間に美味しさが広がる」と大絶賛し、今回食べたメニューの中で1位に選出している。



さらに、アレンデール・ロイヤルバンケットの新メニュー「ハッシュドポテト（360円）」も実食。「ちょうどいい塩加減で美味しい」と満足げな様子を見せた。



各エリアの最新の様子から美味しいパークフードの情報まで、見どころたっぷりの本動画。ディズニーシーを訪れる際の食事選びや、パーク内を効率よく回るための参考になりそうだ。