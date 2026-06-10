この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「遂にディズニー・アドベンチャー乗船!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 2 Vol.1」と題した動画を公開しました。動画では、シンガポールから「ディズニー・アドベンチャー」へ初乗船するまでの道のりと、公式シャトルバスの便利な活用法などを紹介しています。

動画は、宿泊先のホテルを出発し、チャンギ国際空港へ向かうところからスタートします。空港からはディズニー公式のシャトルバスを利用。1人23ドルかかりますが、事前に荷物を預けて部屋まで運んでもらえる点や、「優先的に乗船できる」という大きなメリットがあると解説しています。また、ターミナル1から乗車することで席を選びやすいという実用的なアドバイスも添えられました。

マリーナ・ベイ・クルーズ・センターに近づくと、窓の外に巨大な船体が出現。「大きすぎてビルにしか見えません」と、一行は圧倒された様子を見せます。チェックイン後には専用アプリを使って、ショーの時間や滞在中のレストランを日替わりで巡る「ローテーションダイニング」の割り当てを確認し、期待を膨らませました。

そして、いよいよ船内へ。エントランスの「Walt Disney Theater」を抜けると、なんとミッキーマウスに遭遇します。本来は予約が必要なグリーティングですが、早い時間だったためか偶然にもゆっくりと触れ合うことができ、「もう早々から満足」と大喜びする姿が収められています。その後は、「Enchanted Summer Restaurant」にてビュッフェスタイルの食事を楽しみました。

公式シャトルバスの賢い使い方から乗船直後のサプライズまで、初めてのディズニークルーズを満喫するためのヒントが詰まった動画となっています。今後のクルーズ旅行を計画する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

06:40

公式シャトルバスを利用するメリット
11:36

マリーナ・ベイ・クルーズ・センターに到着
21:09

アプリでスケジュールとレストランを確認
26:15

いよいよディズニー・アドベンチャーに乗船
28:07

船内でミッキーと予期せぬグリーティング

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