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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「ホテルミラコスタ貸切!! プライベートダイニングプラン | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」と題した動画を公開しました。誕生日の特別なお祝いとして、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの宴会場を貸し切ったディナーや、部屋からショーを鑑賞する様子を紹介しています。



舞浜駅からディズニーリゾートラインに乗り、ホテルミラコスタへ向かう一行。「ぺこが誕生日!!」ということで、今回は宴会場を利用する「プライベートダイニングプラン」を利用します。会場に入ると、テーブルにはホテルミラコスタの模型や数々のバースデーシールが飾られ、特別感あふれる空間が広がっていました。



特製のバースデーケーキでお祝いした後は、豪華なコース料理がスタートします。綿飴に炭酸水をかけるドリンクで乾杯し、帆立貝のグリルや、雲丹ソースが添えられた伊勢海老のローストなどを堪能。メインディッシュでは、ゴンドラに乗せられた「牛フィレ肉の塩パイ包み」が登場し、シェフが目の前で分厚くカットしてくれるパフォーマンスも収められています。



食事の途中には部屋の照明が落とされ、東京ディズニーシーの夜のショー「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」が始まりました。貸切の部屋の窓際からフルで鑑賞し、「超贅沢」な時間を満喫します。



動画の終盤では「完全貸切!!」「最高な空間でございました」と大満足の様子で語られました。大切な人の記念日に、優雅なプライベート空間と絶品料理を楽しめるプランは、忘れられない思い出を作る際の参考になりそうです。