この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「世界のゴミ捨て場にされる」タイのビザ制度再編から見る日本の入国ルールの甘さと相互主義の欠如に怒りの警告

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【入国制度激変】タイがノービザ制度を再編🇹🇭日本30日・中国30日・韓国90日に変更【日本もやれ‼︎】」を公開した。動画では、タイの新しいビザ制度の変更点を解説しつつ、相互主義に基づいていない日本の外国人受け入れ政策やルールの甘さに対して強い危機感と提言を語っている。



タイ政府が発表したビザ免除制度の再編により、これまで93カ国を対象としていた60日間のビザ免除制度が廃止され、滞在日数が30日や15日などに明確に区分されることとなった。新しいルールでは、日本と中国からの渡航者は30日、韓国からの渡航者は90日の滞在が認められる。



「僕」氏はこの滞在日数の違いについて、タイと韓国の間に「相互主義」が働いていると指摘。タイ人も韓国で90日間の滞在が許可されているため、タイも韓国人に同様の優遇措置を取っていると解説した。さらに、タイが制度を見直した背景には、オーバーツーリズムによる混雑や不法就労、外国人による違法なビジネスの横行などの問題があると説明している。



このタイの厳格な対応を受け、「僕」氏は日本の現状に矛先を向ける。「日本人は中国の土地を買えないのに、中国人は日本の土地を買える」「日本人に生活費補助をしてくれる国はないのに、日本は外国人に生活保護や補助金を出している」と、相互主義が欠如した日本の政策を強く非難。外国人を安易に受け入れる現状に対して「日本も厳格化しないと世界のゴミ捨て場にされる」と語気を強め、国家間のルールは相互主義に基づいて決めるべきだと訴えた。



最後に「僕」氏は、世界各国が移民や外国人受け入れに対して厳格化へと舵を切っている中、日本だけが甘い対応を続けている現状に警鐘を鳴らした。国民一人ひとりがこの問題に関心を持ち、声を上げていくことの重要性を説き、国益を第一に考えた毅然たる対応を求めている。