スロベニアバレーボール連盟（OZS）は6日（土）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週の男子スロベニア代表メンバーを発表した。

6月10日（水）より開幕するVNL2026の男子大会。男子スロベニア代表は現在FIVB世界ランキング6位で、イタリア出身のファビオ・ソーリ監督が率いて2年目となる。男子スロベニア代表はVNL2026の予選ラウンド第1週を中国で戦う。

大会の大事なスタートとなる予選ラウンド第1週には、東京グレートベアーズでプレーするミドルブロッカーのヤン・コザメルニクや、セリエAで活躍するアウトサイドヒッター（OH）のロク・モジッチら16名が選出された。なお、チームのキャプテンを務め、過去にはジェイテクトSTINGSやウルフドッグス名古屋でプレー経験のあるOHティネ・ウルナウトは選出されていない。

中国ラウンドで、男子日本代表とも対戦する男子スロベニア代表。両者の対決は6月14日（日）21:00より試合開始だ。また、男子スロベニア代表の初戦は10日（水）17:30より行われ、開催国の男子中国代表と対戦する。

■VNL第1週 男子スロベニア代表メンバー▼アウトサイドヒッター・ロク・ブラチコ・ルカ・マロフト・ロク・モジッチ・クレメン・セン▼セッター・ネジック・ナイディッチ・ウロシュ・プラニンシッチ・ヴァレンティン・プレダン▼ミドルブロッカー・ヤン・コザメルニク・ヤンジュ・ヤネス・クルジッチ・ヨシュト・クルジッチ・アレン・パイエンク・サショ・シュタレカル▼オポジット・ニク・ムヤノヴィッチ・トンチェク・シュテルン▼リベロ・ヤニ・コヴァチッチ・グレガ・オクログリッチ