VNL中国ラウンドに挑む男子スロベニア代表のメンバーが決定！ コザメルニクらが選出
スロベニアバレーボール連盟（OZS）は6日（土）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週の男子スロベニア代表メンバーを発表した。
6月10日（水）より開幕するVNL2026の男子大会。男子スロベニア代表は現在FIVB世界ランキング6位で、イタリア出身のファビオ・ソーリ監督が率いて2年目となる。男子スロベニア代表はVNL2026の予選ラウンド第1週を中国で戦う。
大会の大事なスタートとなる予選ラウンド第1週には、東京グレートベアーズでプレーするミドルブロッカーのヤン・コザメルニクや、セリエAで活躍するアウトサイドヒッター（OH）のロク・モジッチら16名が選出された。なお、チームのキャプテンを務め、過去にはジェイテクトSTINGSやウルフドッグス名古屋でプレー経験のあるOHティネ・ウルナウトは選出されていない。
中国ラウンドで、男子日本代表とも対戦する男子スロベニア代表。両者の対決は6月14日（日）21:00より試合開始だ。また、男子スロベニア代表の初戦は10日（水）17:30より行われ、開催国の男子中国代表と対戦する。■VNL第1週 男子スロベニア代表メンバー
▼アウトサイドヒッター
・ロク・ブラチコ
・ルカ・マロフト
・ロク・モジッチ
・クレメン・セン
▼セッター
・ネジック・ナイディッチ
・ウロシュ・プラニンシッチ
・ヴァレンティン・プレダン
▼ミドルブロッカー
・ヤン・コザメルニク
・ヤンジュ・ヤネス・クルジッチ
・ヨシュト・クルジッチ
・アレン・パイエンク
・サショ・シュタレカル
▼オポジット
・ニク・ムヤノヴィッチ
・トンチェク・シュテルン
▼リベロ
・ヤニ・コヴァチッチ
・グレガ・オクログリッチ