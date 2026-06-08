アシックスジャパンは、男子日本代表が着用するシューズコレクション「SHINE PACK（シャインパック）」を発表。11日（木）からアシックスオンラインストアで先行発売され、18日（木）から全国のスポーツ用品店で順次発売される。

「SHINE PACK」は、「DREAM TEAM」「STRONG POWER」「FUSION」という3つのテーマのもと、強い結束力を視覚的に表現したコレクション。心身の力を象徴するネオンカラーをキーカラーに、ビビッドに輝くデザインがチームメンバーそれぞれの強さやエネルギーを表現し、それらがグラデーションとして重なりあうことで、個々の力が結びつき、より大きな力となる“最強のチーム”の姿を描いている。どんな逆境の中でも折れることなく、強い絆で前へ進むチームの存在感は、まるで暗闇を照らすライトのように周囲を照らし、SHINE PACKは単なるプロダクトにとどまらず、チームの強さや一体感、そして勝利へと向かうエネルギーを象徴するアイコンとしての想いを込めているという。

「SHINE PACK」にはアシックスと契約を結ぶ西田有志と髙橋藍が着用する「METARISE 2（メタライズ 2）」と「SKY ELITE FF MT 4（スカイエリート エフエフ エムティ 4）」が含まれている。今回新たに発表された「SKY ELITE FF MT 4」は、エリートプレーヤーのために開発された、高いジャンプと安定した着地をサポートするパフォーマンスモデル。ミッドソールに反発性とクッション性に優れたフォーム材「FF BLAST MAX（エフエフブラストマックス）」を採用されているが、ランニングシューズで使用されているフォーム材をバレーボールシューズに採用するのは今回が初。これにより、力強いジャンプと繰り返しの踏み切り動作のサポートが可能だ。

新シューズコレクションの発表にあたり契約選手の2人はコメントしている。

■ 西田有志（METARISE 2 着用）

「今回のカラーは、ネオンの輝きやグラデーションの重なりが“チームの結束”をそのまま表しているようで、足元から気持ちが上がります。自分の強さだけでなく、仲間のエネルギーも重なって、どんな状況でも前に進めるチームの勝利のイメージが沸きます。コートでこの輝きを力に変えてプレーしたいと思います」

■ 髙橋藍（SKY ELITE FF MT 4 着用）

「今回のモデルも開発に関わらせていただき、自分のプレーの感覚を反映していただいた一足だと感じています。クッション性が高く、ソールに厚みがありながらも、やわらかさとかかとの安定感のバランスがとても良い印象です。前足部から足首までしっかり包み込まれるようなフィット感があり、プレー中も思い切り動くことができます。 このシューズとともに、さらに高いパフォーマンスを発揮できることを楽しみにしています。」

「カラーについても、ひとりひとりの色が重なり合って大きな力になる“FUSION”というメッセージは、すごく印象に残っています。ネオンカラーのデザインもすごく存在感がありますし、履いていると自然と気持ちも上がります。チームみんなで履くと、より一体感も出る気がします。このシューズと一緒に、自分たちらしい熱いプレーを見せていきたいです」

Next Page 【画像】男子日本代表が着用する新シューズコレクション

METARISE 2 ©ASICS

NETBURNER BALLISTIC FF 4 ©ASICS

SKY ELITE FF 4 ©ASICS