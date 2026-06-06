女優の広瀬すず（27）が、6日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演し、プライベートで仲良しの人気芸人について語った。

「番組というか、お仕事でご一緒するのは結構、久しぶりなので、楽しんでいただけたらなあ」と前振りし、紹介したこの日のゲストは、お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍だった。

ともに静岡県出身だが、広瀬は長谷川との初対面の場面が思い浮かばない様子。「私たちの初めまして、何ですか？覚えてます？番組で初めましてみたいな記憶がない」と打ち明けた。長谷川も「番組でなんて、相当最近よ？それまで共演なんて1個もなかった」と返答。「津田さんと、今田さんと、ご飯を食べてる時。そこからちょこちょこ、そのメンバーで行ったり」と、思い当たるふしを口にした。

広瀬は芸人たちとの飲み会への出席率が高いという。長谷川は「何で芸人さんとの約束は、ちゃんと来るの？分からないけど。あんまり行かなくない？3回に1回くらいなら分かるけど、来るじゃん？呼べば」と驚きを口にした。

長谷川によると、飲み会の席で、広瀬は芸人たちの話に聞き入ったりしているという。広瀬は「ホント失礼ですけど、観覧席にいる気分。それと同時に、元気をもらえるんです。ホントにずっとおもしろいの」と、その理由を打ち明けていた。