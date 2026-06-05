タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて自身がパーソナリティーを務めたラジオ番組での“暴言”について語った。

この日は作曲家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。秋元氏はタモリとの出会いについて、「タモリのオールナイトニッポン」で「一番下のはがき選び」を務めていた際だと言い、タモリは「そうそう。覚えているよ。大学（生）だったと思うよ」と応じた。

秋元氏は同番組でのタモリの自由な言動に「凄まじかったなと思うんですよね」としみじみ。タモリは「あの時、（井上）陽水の悪口言っていたんだよね」とイジっていたとぶっちゃけ、「歌詞がおかしいとか」と苦笑した。

秋元氏も「さだまさしさんとか」とも証言し、「なんですかね、しゃれっ気がありましたよね」とも語った。

「だから例えば、オフコースの悪口も散々言っていて。それなのに、僕は『ザ・ベストテン』をやっていたので、オフコースに出てほしいって何度も言ったのに出なかったんです。“テレビは出たくない”って」とも話し、「それなのにタモリさんの（『笑っていいとも！』の）テレホンショッキングには小田和正さん出てらしたんですよね」と振り返った。

タモリは「出たんだよね。あれ不思議な時代だよね」とぽつり。秋元氏は「そこでもタモリさん、正面切って“僕は嫌いなんだよね”っておっしゃってましたよね」と暴露した。

タモリは笑いながら「（笑福亭）鶴光ともケンカしていたよね、ずっと」と互いの番組を通じて論争を繰り広げたこともあったと言い「面白い時代だったなあ」と懐かしんだ。

秋元氏は「とにかくさださんの曲は“とにかく暗い”と。日本の叙情派フォーク（ソング）を本当に否定していましたよね」と続け、タモリは「そうそうそう」と断言。

秋元氏が「暗い」という言葉もタモリのANNから出た言葉だとも伝えると、タモリは「根暗、根が暗いっていうのはね。それまで根が明るいっていう言葉はあったけど、根が暗いっていう言葉はなかったんだよね」と笑ってみせた。

秋元氏は「たぶんあれ、営業妨害だと思うんですよね。フォークの叙情派の皆さんにとっては。だって根が暗いって言われると、どうしようもないですもんね」と推測していた。