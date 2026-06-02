AIÆ³Æþ¤Ç½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼ý±×¤ò50¡ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿´ë¶È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë
OpenAI¤Ê¤É¤ÎAI´ë¶È¤Ï¡ÖAI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ä¼ý±×¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇAI¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µëÍ¿·×»»¥Ä¡¼¥ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖRemote¡×¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ËAI¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼ý±×¤ò50¡ó¾å¾º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼êË¡¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Remote's Modern Payroll Platform Surpasses 300% Growth, Fueling Ambitious Next Chapter as the Leading Global Employment Infrastructure
Payroll startup Remote says it grew revenue 50% per employee without adding headcount | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/05/27/payroll-startup-remote-says-it-grew-revenue-50-per-employee-without-adding-headcount/
Remote¤ÏµëÍ¿·×»»¥Ä¡¼¥ë¤ä½¾¶È°÷´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¡¢Anthropic¤äKFC¤Ê¤É100°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤¬Remote¤ÎÀ½ÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯5·î14Æü¤Ë¤Ï¡ÖµëÍ¿·×»»»ö¶È¤¬Á°Ç¯Èæ300¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤È¿ë¤²¡¢Ç¯´Ö¼ý±×¤¬3²¯¥É¥ë(Ìó480²¯±ß)¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Remote¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëJob van der Voort»á¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTechCrunch¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´ë¶ÈÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÌç¤Î½¾¶È°÷¤¬AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼ý±×¤ò50¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£van der Voort»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Remote¤Î½¾¶È°÷¤ÏAI¤Ç¶ÈÌ³²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¡¢¼ÒÆâ¥¢¥×¥êÇÛÉÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖRemote Lab¡×¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢van der Voort»á¼«¿È¤âClaude Code¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¥»¥«¥ó¥À¥ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾ï¤Ë5¤Ä¤ÎClaude Code¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬²ÔÆ¯¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ê¤É¤ÎPC¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤âClaude Code¤¬²¿¤«¤ò¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Remote¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ëMarcelo Lebre»á¤âX¤ÇAI¤òÍÑ¤¤¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Remote¤Ç¤Ï¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò6Ëü¥É¥ë(Ìó960Ëü±ß)¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾¶È°÷¤¬¤ï¤º¤«3»þ´Ö17Ê¬¤ÇÂåÂØÉÊ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÂåÂØÉÊ¤Î³«È¯¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¥³¥¹¥È¤Ï¤ï¤º¤«216¥É¥ë(Ìó3Ëü5000±ß)¤Ç¤·¤¿¡£
We cancelled a $60,000 contract this year because someone on the @remote team built the replacement in an afternoon.
It took 3 hours and 17 minutes. Total cost: $216.
The tool tracks where our people are, surfaces live travel advisories, and automates the outreach workflow when¡Ä pic.twitter.com/qRZ1C33MR1— Marcelo Lebre (@marcelolebre) May 29, 2026
Remote¤Ç¤Ï¼ÒÆâ¥Ä¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤âAI¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥ÉÄó½ÐÎÌ¤Ï²áµî1Ç¯´Ö¤Ç60¡ó°Ê¾åÁý²Ã¡£Ä¾¶á1¥«·î¤Ç¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥É¤ÎAIÀ¸À®Î¨¤¬85¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Remote¤ÏºÎÍÑ·×²è¤ò½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í°÷ºï¸º¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£van der Voort»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿Í°÷¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢´ûÂ¸¤Î½¾¶È°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆAI¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢AI¤ËÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç»ö¶È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£