¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹À¾ÅÄÎ¦Éâ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤ÎÅ¬»þÂÇ¡Ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇÊü¤Ä
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÂÓÄÅÃÒ¾¼¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï£³£°Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë£µÈÖ»°ÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢È¬²ó¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¶å²ó¤Ë£´ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢£µ¡½£¶¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾ÅÄÎ¦Éâ¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë£¹ÈÖÃæ·ø¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¼·²ó¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¥á¥¸¥ã¡¼½é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï£·¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ë¼·²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤Ë»Ä¤ê¡¢¶å²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡££±ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¹¡½£±¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¸áÁ°£±£±»þ£±£°Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï£±ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£