＜Karatsu Drop Festival 2026＞が9月26日および27日、佐賀・唐津市 虹の松原海水浴場 東の浜で開催される。オーストラリア発祥のサーフトリップ追従型音楽フェスとして2022年に宮崎にて初開催された＜DROP FESTIVAL＞が2025年、九州サーフィン発祥の地と言われる佐賀県唐津市に会場を移し、そして2026年に再び。同地で第二回目となる＜Karatsu Drop Festival＞の第二弾出演アーティストが発表となった。

◆＜Karatsu Drop Festival 2026＞ 画像

第二弾として発表されたのは、黒夢、GADORO、レトロリロン、まらしぃ、DJやついいちろうの5組だ。2025年10年ぶりに再始動した黒夢と、YouTube登録者数205万人超えのピアニスト“まらしぃ”は＜Drop Fes＞初出演となる。卓越したセンスで観客を魅了するポップスバンドのレトロリロンは昨年の＜からつDrop＞に続き出演決定、宮崎弁で語りかける素朴さと鋭利なステージングが魅力のラッパーGADOROと、DJやついいちろうは＜Drop Fes＞お馴染みだ。なお、日割りが発表されたほか、今後も出演アーティストは追加される予定だ。

海と松原に囲まれた絶好のロケーションで、豪華アーティストによるライブや美味しいフードを堪能できるなど、音楽、サーフカルチャー、そして地域文化が融合した唯一無二のフェス＜からつDrop＞のチケットぴあ先行は6月7日23:59まで。オフィシャル先行受付は7月20日23:59まで。また、唐津市民割引・佐賀県民割引は5月よりオフィシャルWEBまたは指定販売所で購入可能となる。

出演アーティスト第二弾発表

日割り発表

■＜Karatsu Drop Festival 2026＞

9月26日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open11:00 / start12:00 ※予定

9月27日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open10:00 / start11:00 ※予定

佐賀県唐津市東唐津4丁目

▼9/26(土)出演者 ※50音順

打首獄門同好会 / 黒夢 / Dragon Ash / Nothing’s Carved In Stone / …and more！

▼9/27(日)出演者 ※50音順

GADORO / PES / まらしぃ / レトロリロン / …and more！

●両日出演：DJやついいちろう

▼チケット(税込)

・一般：1日券 11,000円 / 2日券 20,000円

・小中高生：1日券 8,500円 / 2日券 16,000円

・先行期間限定販売 小学生：1日券 1,000円

※小学生チケットは先行期間に1日券のみ販売。一般発売後は小学生も小中高生チケットの価格となります。

※未就学児入場無料(未就学児1名につき大人1名の付添が必要)

◯唐津市民割引・佐賀県民割引あり

販売開始：5月1日(金)〜

※オフィシャルWEBまたは指定販売所のみ購入可能(要住所確認)

指定販売場所：虹の松原ホテルThe Beach 1Fフロント ほか

【オフィシャル先行】

受付期間：7/20(月)23:59まで

受付URL：https://tiget.net/events/486545

【チケットぴあ先行】

受付期間：6/7(日)23:59まで

受付URL：https://w.pia.jp/t/karatsu-thedropfes/

（問）GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111

主催：からつドロップフェス実行委員会 / サガテレビ

協力：虹の松原ホテルThe beach / 唐津シーサイドホテル

企画・制作・運営：GAKUONユニティ・フェイス / ワイズコネクション / VILLAGE INC. / Drop Festival Japan