【KFC】サクッとケンタ第2弾「辛旨ジンガー」発売、「カーネルクランチポテト」も復活

日本ケンタッキー・フライド・チキンは6月3日から、全国のKFC店舗で「サクッとケンタ」シリーズ第2弾として、「辛旨ジンガー」と「カーネルクランチポテト」を数量限定で発売する。

「サクッとケンタ」は、“いつでも、どこでも、NEWスタイル”をコンセプトに展開するシリーズ。食事と間食の境界があいまいになる中、スナック感覚で気軽に楽しめる商品として提案する。小腹満たしや軽食、“もう一品”追加したいなど幅広いシーンを想定する。以下、文中価格は税込み表記。

〈「辛旨ジンガー」新登場〉

「辛旨ジンガー」は、ジューシーな骨なしのもも肉を使用したスティック状の辛旨チキン。唐辛子でスパイシーに味付けし、サクサク食感の衣で仕上げた。海外KFCで人気のスパイシーフレーバーを、日本向けにアレンジしたという。

店舗で一つひとつ衣付けを行い、圧力をかけずに揚げることで、軽やかな食感を実現。価格は290円。

「辛旨ジンガー」

〈「カーネルクランチポテト」復活〉

今年3月の初登場時に好評を博した「カーネルクランチポテト」も再登場する。細めのポテトに衣をまとわせ、ザクザクとした歯切れの良い食感が特徴。通常の太めポテトとは異なるクランチ感を楽しめるという。

「カーネルクランチポテト」

価格は「カーネルクランチポテトS」が290円、「L」が490円、「BOX」が990円。

〈セットメニューも展開〉

「辛旨ジンガー」と「カーネルクランチポテト」を組み合わせたセット商品も販売する。

◆「ポテチキセット」(500円)

「辛旨ジンガー」と「カーネルクランチポテト(S)」のセット。

◆「ポテチキ2ピースパック」(980円)

「辛旨ジンガー」2ピースと「カーネルクランチポテト(S)」2個のセット。

◆「ポテチキ4ピースパック」(1,800円)

「辛旨ジンガー」4ピースと「カーネルクランチポテトBOX」のセット。

「ポテチキ2ピースパック」(980円)、「ポテチキ4ピースパック」(1,800円)の画像はこちら

販売は全国のKFC店舗。一部店舗では取り扱いがない場合がある。数量限定で、なくなり次第終了。