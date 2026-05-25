【図々しい！タダで祭り参加？】出店もダメ？ならお祭りなんてやらないで！＜第15話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第15話 白い目で見られる？【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんのお母さんは「お祭りに顔を出さないほうがいい」と言います。会費を払ってない家が来ると白い目で見られる、とユイさんのお母さんは言いますが、本当なのでしょうか？ 同じ地域に住んでいるはずなのに、子ども会の加入者と非加入者で、大きな隔たりがあると感じてしまいますよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第15話 白い目で見られる？【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんのお母さんは「お祭りに顔を出さないほうがいい」と言います。会費を払ってない家が来ると白い目で見られる、とユイさんのお母さんは言いますが、本当なのでしょうか？ 同じ地域に住んでいるはずなのに、子ども会の加入者と非加入者で、大きな隔たりがあると感じてしまいますよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび