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スッキリンお片付けチャンネルが「【外に１歩も出られない】自分を追い込みすぎてセルフネグレクトに陥った20代女性デザイナーの汚部屋を全力でお片付け！」を公開しました。

今回は、ファッションデザイナーの夢を追っていた20代女性からの依頼を受け、退去に伴う不用品回収と清掃を行う様子を紹介しています。



動画の冒頭では、ワンルームの部屋に大量の生活ゴミや服の型紙が散乱している光景が映し出されます。

依頼者はファッションの専門学校に通っていましたが、コロナ禍による変則的なスケジュールや課題の多さから睡眠時間が削られ、心身のバランスを崩してしまったといいます。

当時の心境について、依頼者は「周りのみんなは完璧にできているのにどうして自分だけできないんだろう」と、自分を強く責めていたと明かしています。



中盤のインタビューでは、セルフネグレクトの状態に陥り、休学ののちに退学を決断した事情が語られます。

「なんとか戻れるなら戻りたい」と未練を抱えていましたが、「止まったままの時間をもう一度動かしたい」と、前を向いて今回の片付けを決意した理由を説明しています。



終盤では、スタッフが4人体制でリビングから廊下、水回りにかけて手際よく清掃を進めていきます。

キッチンの引き出しに保管されていたデザインの型紙や資材も、依頼者の意志で処分され、長年の汚れが蓄積していたシンクやトイレも専用の洗剤で見違えるように綺麗に磨き上げられました。



日々忙しく過ごす中で、心身のバランスを崩し、物が溜まることや部屋が散らかってしまうのは決して恥ずかしくありません。

一人で抱え込まずにプロの力を借りるという選択は、人生の新たなスタートを切るための有効な手段となりそうです。