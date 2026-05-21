「33歳寝顔はベイビー」山田涼介、居眠りオフショットにファン歓喜！ 「寝顔美しすぎる」「ギャップえぐい」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月20日、自身のInstagramを更新。ミュージックビデオのオフショットを公開しました。
【写真】山田涼介の居眠りオフショット
ファンからは「3枚目めろすぎない？」「寝顔美しすぎる」「山田さんのスヤスヤショットを撮ってくれた天才スタッフはどなたですか!?」「33歳寝顔はベイビーすぎるね」「ほんとに30代？笑」「ギャップえぐい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】山田涼介の居眠りオフショット
「ほんとに30代？笑」山田さんは、3枚の写真を投稿。同日発売の2ndアルバム「Are You Red.Y?」の収録曲『VENOM』と『MAGIC MUSIC』の「MVオフショット」です。特に3枚目では、目を閉じて居眠りをしている貴重な姿も披露。ファンもそのショットに歓喜しているようです。
ミュージックビデオは公開済み『VENOM』と『MAGIC MUSIC』のミュージックビデオは13日と4月27日、Hey! Say! JUMPの公式YouTubeチャンネルにてそれぞれ公開済みです。まだ視聴していない人は、オフショットと共にぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)