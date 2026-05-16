『本好きの下剋上』第七章「ハッセの小神殿」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第七章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、5月23日（土）夕方5時30分放送、第七章「ハッセの小神殿」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第七章「ハッセの小神殿」 あらすじ＞
季節は秋。ローゼマインは小神殿の視察のためハッセの町を訪れる。
身寄りのない子どもを救うため、小神殿に迎え入れようとするローゼマイン。
一方、ハッセの町長はそんなローゼマインの行いが気に入らず、憎々しく思う。
やがて小神殿へやって来たのは四人の子ども達。しかし、彼らはこれまでの常識が通用しない小神殿の生活に戸惑い、苛立ちを隠せない。
きょうだいを守ろうと必死なその姿に、ローゼマインは自分を重ね合わせ……。
＞＞＞第七章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第七章「ハッセの小神殿」 あらすじ＞
季節は秋。ローゼマインは小神殿の視察のためハッセの町を訪れる。
身寄りのない子どもを救うため、小神殿に迎え入れようとするローゼマイン。
一方、ハッセの町長はそんなローゼマインの行いが気に入らず、憎々しく思う。
やがて小神殿へやって来たのは四人の子ども達。しかし、彼らはこれまでの常識が通用しない小神殿の生活に戸惑い、苛立ちを隠せない。
きょうだいを守ろうと必死なその姿に、ローゼマインは自分を重ね合わせ……。
＞＞＞第七章先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優