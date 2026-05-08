NTTドコモは5月8日、2025年度決算および2026年度の重点取り組みについて説明会を開催した。前田義晃社長からは、課題が指摘されている通信品質について、これまでの対策とその成果が紹介された。

前田社長

2026年3月末の3Gサービス終了に伴い、800MHz帯（プラチナバンド）をすべて4Gに転用することで屋内や地下の通信品質を向上させるほか、5G基地局の構築ペースをさらに加速させるという。

通信品質向上と5Gネットワークの拡充

3Gサービスの終了に向け、周波数の最適再配置が進められる。

これまで20MHz幅だった800MHz帯の4G帯域は、3G停波後の2026年3月31日から30MHz幅へと拡大する「フルLTE化」が実施される。3G用だった10MHz幅が、そのまま4Gへ転用されるかたち。

これにより、屋内や地下での通信容量が従来の1.5倍に拡大し、つながりやすさがさらに向上するという。

5G基地局は15％増

5Gネットワークについては、5G専用で6GHz帯以下の周波数であるSub6帯域と、4G周波数の転用を組み合わせた展開が加速される。

2025年度には、前年度と比べ15％多い、約6800局の5G基地局が新たに構築され、年度末の累計基地局数は約5万2300局に達した。このうち4Gからの転用は1万5000局（前年度末1万2000局）、Sub6は3万7300局（同3万3500局）となった。

2026年度は構築ペースをさらに上げ、5G専用の設備で構成される「5G SA（スタンドアローン）」エリアの拡大にも注力する。

ただし具体的な数字までは示されず、前田氏は「5G開始時の基地局自体が5G SAに対応していないケースもある。2026年度は、他社さんと同じようなレベルにしたい。まず人口集中地域での対応が優先ですから、首都圏・大阪府あたりからしっかり進める」と語った。

主要都市や鉄道利用時の体感品質改善

主要都市中心部の体感品質についても成果が示された。

2026年3月時点で、調査対象となった20エリア253カ所のうち96％にあたる243カ所で100Mbps以上の通信速度が記録された。

鉄道利用時の品質改善も進んでおり、全国主要路線のうち、80％以上の区間で快適に利用できるという路線数は、2025年度末に28路線となった。2026年度にはこれを39路線以上に拡大させる計画だ。

山手線を例に挙げると、2023年度比で平均ダウンロードスループットが約77％向上するなど、主要路線全体で通信品質の改善が図られている。