阪神・佐藤は打率4割超など3冠王を独走中

■中日 ー 阪神（4日・バンテリンドーム）

阪神は4日、バンテリンドームで中日と対戦する。打率.407など打撃主要3部門でセ・リーグのトップに君臨する佐藤輝明内野手は、同球場での今季成績を打率.600としており、中日ファンは「抑えられるわけない」と早くも“白旗”を掲げている。

佐藤はここまで打率.407、8本塁打、28打点と3冠王を独走中。そのほか長打率.796や得点圏打率.481、46安打、14二塁打、3三塁打など、各部門でリーグトップで無双している。

阪神は現在首位におり、4日からは最下位の中日との3連戦に臨む。佐藤の対中日はセ・リーグ球団別でいずれも最高の打率.474、3本塁打、8打点。しかもバンテリンドームでは10打数6安打の打率.600と衝撃の数値を叩き出している。

圧倒的な成績に中日ファンも戦々恐々。SNS上には「5本くらいホームラン打ちそう」「なにがあっても敬遠でいい」「抑えられるわけがない」「異常事態」「成績が化け物すぎる」「覚悟を」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）