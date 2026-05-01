上沢が7回自責0の好投

パーソル パ・リーグ公式戦が1日、3試合が行われ、日本ハムはオリックスに5-1で勝利した。西武はロッテに10-0で大勝し、ソフトバンクは楽天に4-1で競り勝った。

日本ハム先発の加藤貴之投手は、初回に1点を失うも、5回2/3を1失点と粘投し今季3勝目を挙げた。打線は3回、ロドルフォ・カストロ内野手の4号3ランで逆転。万波中正外野手のスクイズと9号ソロで加点し、試合を優位に進めた。オリックスは先発の曽谷龍平投手が6回5失点と崩れ、打線も8安打で1得点にとどまった。

西武は初回、タイラー・ネビン内野手の適時打で先制すると、その後もネビンの1号ソロや滝澤夏央内野手の適時打などで2桁得点を挙げた。先発の佐藤爽投手は、7回2安打9奪三振無失点の好投でプロ初登板初勝利。ロッテは先発の広池康志郎投手が4回4失点と苦しみ、打線も5安打と振るわなかった。

ソフトバンクは0-1の6回、栗原陵矢内野手の6号ソロで同点に追いつくと、7回に栗原の2点適時二塁打などで勝ち越しに成功した。先発の上沢直之投手は7回1失点（自責0）の好投で試合を作った。楽天は先発の古謝樹投手が粘投するも、救援陣が踏ん張れず競り負けた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）