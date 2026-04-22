白のように使えて「白のように浮かない」オシャレが上手くなる色

写真拡大 (全5枚)


白の代役に「このベージュ」

１色というには語りきれないほど色みの幅が広いベージュ。その中でも注目したいのは白みがかったミルキーなトーン。白のように使えて、なじむ色ゆえに隙をつくれる。黒を着る日の調整役としても、この色みに向く最適なアイテムをリストアップ。



ロンＴなのに甘口なカフェオレカラー

ベージュロンＴ／MIESROHE（MIESROHE ルミネ新宿１店）　黒スカート／ADORE（ADORE 六本木ヒルズ店）　ソフトな色と質感で、黒いレザー風スカートの強さを緩和。



正統派なレザーバッグの堅苦しさをセーブ

ベージュバッグ／MAISON VASIC（ヴァジックジャパン）　ワークシーンにぴったりな、マチがしっかりとあるビッグサイズ。存在感のあるシルエットもクリーミィな色でほどよい主張に。



リネンベストで黒ワンピを先の季節へ

ベージュベスト／SACRA（インターリブ）　黒ワンピース／プレインピープル（プレインピープル青山）　重ねることでシャープに寄せられるのは、深いVネックのおかげ。



（服のプライスなど詳細へ）
≫【全18コーディネートの一覧へ】 ベージュの中でも「使えるベージュ」 選び方のすべて