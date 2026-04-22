白のように使えて「白のように浮かない」オシャレが上手くなる色





白の代役に「このベージュ」

１色というには語りきれないほど色みの幅が広いベージュ。その中でも注目したいのは白みがかったミルキーなトーン。白のように使えて、なじむ色ゆえに隙をつくれる。黒を着る日の調整役としても、この色みに向く最適なアイテムをリストアップ。







ロンＴなのに甘口なカフェオレカラー

ベージュロンＴ／MIESROHE（MIESROHE ルミネ新宿１店） 黒スカート／ADORE（ADORE 六本木ヒルズ店） ソフトな色と質感で、黒いレザー風スカートの強さを緩和。







正統派なレザーバッグの堅苦しさをセーブ

ベージュバッグ／MAISON VASIC（ヴァジックジャパン） ワークシーンにぴったりな、マチがしっかりとあるビッグサイズ。存在感のあるシルエットもクリーミィな色でほどよい主張に。







リネンベストで黒ワンピを先の季節へ

ベージュベスト／SACRA（インターリブ） 黒ワンピース／プレインピープル（プレインピープル青山） 重ねることでシャープに寄せられるのは、深いVネックのおかげ。







（服のプライスなど詳細へ）

≫【全18コーディネートの一覧へ】 ベージュの中でも「使えるベージュ」 選び方のすべて