楽天先発・岸孝之は3回2安打1四球無失点

森林どりスタジアム泉で行われたファーム公式戦、楽天対ロッテは、8-7で楽天が勝利した。先発・岸孝之投手は毎回走者を出しながらも、3回2安打1四球無失点。打線は3回、先頭の陽柏翔内野手が三塁打を放つと、金子京介内野手の犠飛で先制する。続いて登板したルーキー・伊藤樹投手は4回を3者凡退に抑え、4回にはオスカー・ゴンザレス外野手の1号2ランでリードを3点に広げた。

伊藤樹は5回に山口航輝外野手の2号ソロ、6回に安田尚憲内野手の1号ソロと角中勝也外野手に適時打を浴び、同点に追い付かれてしまう。しかし、6回に代打・前田銀治外野手の適時打で再び勝ち越し、7回には阪上翔也外野手、8回には陽の適時打が生まれ、それぞれ1点を加えた。

8回に失策も絡んで1点を失った伊藤樹は、9回にも連打でピンチを招き、2死から池田来翔内野手に適時三塁打を浴びて同点に。さらに暴投で1点を勝ち越される。ビハインドとなって迎えた9回、2死から入江大樹内野手が安打で出塁すると、前田銀の1号2ランが飛び出し、サヨナラ勝利を収めた。

連勝した楽天は、前田銀が2安打3打点、ゴンザレスが2安打2打点の活躍。育成5位ルーキー・島原大河捕手に公式戦初安打が生まれた。一方、ロッテは9回に一時逆転に成功するも4連敗。先発・唐川侑己投手は5回5安打3失点で、2番手・宮崎颯投手も3回9安打3失点と振るわず。打っては安田が本塁打含む3安打をマークしている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）