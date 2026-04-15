プロゴルファーの古閑美保さんが１４日、関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。ゴルフ界を騒がせた“トリプルボギー不倫”について持論を語った。

ゴルフ好きでもある関根は、昨年３月に週刊文春で報じられた選手３人とキャディーの「トリプルボギー不倫」について早速質問。古閑さんは「どうですかって、一言で言うと、気付かなかったんですかね？」と首を傾げた。

そして「本当かどうか、私も現場にいないんで、本人にも聞いてないですし、私は本人の言うことしか信じない。でも噂は耳に入ってくる」「同じ会場で嗅覚みたいな、そっちはないんかと。何で気付かないの？って」と女子ゴルファー側は気付かなかったのか？と疑問視した。

関根は男性キャディ側が「口がうまいんですよ」と言うと、古閑さんは「狭い世界じゃなく、外で楽しめばいいのに…。でもよく見えちゃうんでしょうね」とコメント。

そして自身の場合、成績が年々上がっていくと「だんだん鬼の形相になっている。そういうのを好きな男には見てほしくない。絶対に試合に来てほしくない」タイプだといい、好きな男性と同じ会場にいることも考えられない様子だった。