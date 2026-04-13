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京王線橋本駅がわずかな距離を移設する理由は「リニアと一体となったまちづくり」だった。CGで未来の駅を体感

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【わずかな距離をなぜ移設？】京王線橋本駅の謎を解明？【CGツアー】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、元駅員であるa0氏による取材とnonkyuru氏のナレーションで、京王相模原線・橋本駅がわずかな距離を移設する理由について、リニア中央新幹線の開業を見据えた都市計画の観点から解説している。



現在の京王線橋本駅は1990年の開業から約35年が経過しているが、施設はそこまで古くなく、JR線への乗り換えの不便さもあまり目立たない。それにもかかわらず、約5年後の2030年度中には現在の位置からわずかに移動し、現在の駅と建設中のリニア中央新幹線「神奈川県駅（仮称）」の間に移設される予定となっている。



動画では、現在地からの移設に至った最大の理由を「リニアと一体となって進められるまちづくり」にあると指摘している。相模原市の整備計画によると、JR橋本駅の北口から南口にできるリニアの駅までを1本の軸で結ぶ構想がある。しかし、現在地のままだと「京王線の改札だけが離れてしまう」という。この回遊性の課題を解消するため、移設が決定されたのだ。



一方で、新宿方面へ駅をずらす案については「長いカーブがあり、カントの問題もあるため、ポイントは設けられない場所」であると説明し、技術的な側面から現在の移設先が妥当であることを解説した。さらに動画の後半では、移設後の駅の姿をCGで精巧に再現。新しい京王線の駅は2面4線の構造(最新の情報では1面2線が有力)になり、品川まで約10分というリニアのアクセス向上によるビジネス・観光需要の増加を見越した設計になるかが期待される。



リニア中央新幹線の開業に伴い、JR、京王、リニアの3駅がコンパクトに結ばれる橋本駅周辺。単なる駅の引っ越しではなく、街全体の利便性を高めるための重要なプロジェクトであることがよく分かる内容となっている。