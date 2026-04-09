大谷は敵地・ブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間9日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。2試合ぶりとなる4号本塁打と43試合連続出塁が期待される。

大谷は前日7日（同8日）の同戦で「1番・DH」で先発出場し、3回に先制の適時二塁打を放つなど1安打1打点。42試合連続出塁に伸ばし、2009年イチローの日本人記録に王手をかけた。チームは逃げ切り勝ちし、今季初の5連勝を飾った。

前回3月31日（同1日）の本拠地・ガーディアンズ戦で6回1安打無失点と好投し、今季初勝利を挙げた。昨年のブルージェイズとのワールドシリーズでは2登板で0勝1敗、防御率7.56と悔しさを味わった。リベンジとなるか。

ブルージェイズは通算65勝右腕ディラン・シースが先発する。パドレスに所属した昨季は32試合で8勝12敗、防御率4.55。今季は2試合で0勝0敗、防御率2.79。前回3日（同4日）の敵地・ホワイトソックス戦では4回1/3を投げて5安打3失点。勝ち負けはつかなかった。

岡本和真内野手は「5番・三塁」で先発出場する。前日7日（同8日）のドジャース戦では4打数1安打だった。3月30日（同31日）のロッキーズ戦以来の3号本塁打は飛び出すか。（Full-Count編集部）