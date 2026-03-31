【Amazon】AirPodsやiPadなど人気のApple製品が最大22％オフに
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アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
快適性を求め、再設計されたAirPods 4は、快適で安定感が向上し、1日中着けていても快適に過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。 さらに、「声を分離」機能を搭載。周囲の雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。また、曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックは、「Hey Siri」と話しかけるだけ。「はい」なら頷く、「いいえ」なら首を横に振るだけで返事ができます。
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現しました。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。 加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
AirPods Pro3 Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 37,172円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
ジェスチャーや触覚フィードバックにより、シームレスに流れるように制作を進められる「Apple Pencil Pro」。ピクセルレベルの精度、傾きと圧力を感知するセンサー、低レイテンシーも魅力です。デバイスにマグネットで取りつければ、ワイヤレスでペアリングと充電ができます。
互換性：13インチ iPad Pro（M4）、11インチ iPad Pro（M4）、13インチ iPad Air（M2とM3）、11インチ iPad Air（M2とM3）、iPad mini（A17 Pro）
「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag
バッグや家のカギなどの貴重品、自転車等につけておくことで、紛失・盗難時に「探す」アプリで現在地を捜索できる「AirTag」。AirTagの内蔵スピーカーで音を鳴らしたり、持ち物が遠くにある場合は「探す」ネットワーク上にある数億台のApple製デバイスのサポートで見つけることができます。ワンタップのシンプルな設定で、iPhoneまたはiPadと瞬時に接続可能。バッテリーは1年以上持ち、交換もできます。
Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載
4,980円 → 4,299円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirTag 4個入り（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載
16,980円 → 14,663円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大24時間使える進化したバッテリー「Apple Watch Series 11」
Series 10よりもさらに軽量・薄型化した「Apple Watch Series 11」。運動中はもちろん、就寝時も気にならない快適な着け心地を実現しました。また、前モデル比で2倍の耐擦傷性能を持つ超頑丈なガラスディスプレイを採用。さらに50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能を備えており、アクティブなシーンでも安心して使用できます。
薄くて軽いのにパワフルなパフォーマンス。13インチの「iPad Pro（M4）」
薄くて軽いデザインながら、壊れにくいボディが魅力の「iPad Pro（M4）」。高速Wi-Fiと一日中使えるバッテリーを内蔵しています。高次元の明るさとコントラスト、色精度を実現し、 M4 チップ上にある最大10コアの CPU は、パワフル なパフォーマンスを発揮します。また、最大 2TB のストレージも搭載しているので、アプリ から 4K ビデオのような容量の大きなファイルまで、あらゆるものを保存できます。
13インチiPad Pro M4 Apple 13インチiPad Pro(M4):Ultra Retina XDR ディスプレイ、512GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、LiDAR スキャナ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信(eSIM)、Face ID、一日中使えるバッテリー- シルバー
264,364円 → 228,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple傘下のブランド・Beatsの「Powerbeats Pro 2」
ぴったりフィットするイヤーフックで、トレーニング中も安定した着け心地を提供する「Powerbeats Pro 2」。高い集中力をキープするために進化を遂げたアクティブノイズキャンセリングと、周囲の状況を把握できる外部取り込みモードを搭載。IPX4等級の耐汗耐水性能を備えているため、⾬や雪、暑さの中でのトレーニングにも安心して使えます。
Powerbeats Pro 2 Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間(ワイヤレス充電対応を使用した場合), AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック
39,800円 → 36,182円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
【整備済み品】Apple iPhone 13 mini SIMフリー 【整備済み品】 Apple iPhone 13 mini 128GB ミッドナイト SIMフリー (整備済み品)
41,800円 → 38,594円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPhone SE（第3世代） SIMフリー 【整備済み品】 Apple iPhone SE（第3世代） 64GB ミッドナイト SIMフリー (整備済み品)
28,267円 → 25,430円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】Apple iPad (第９世代) Wi-Fi 【整備済み品】 Apple iPad (第９世代) Wi-Fi 64GB スペースグレイ (整備済み品)
44,866円 → 36,980円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Studio Pro Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック
49,800円 → 44,690円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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