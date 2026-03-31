【Amazon 新生活セール Final】ニューバランスのシューズが最大42%OFFに
今回はセール対象商品の中からニューバランスをご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも豊富なので、新年度に向けてぜひチェックしてみてくださいね。
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スポーティな装いに高級感を演出する「U530」
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー [New Balance(ニューバランス)] スニーカー MR530 ホワイト(SG) 26 cm D
10,900円 → 9,592円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ジムから普段履きまで活躍するマルチモデル「M413」がV3にアップデート
new balance(ニューバランス) メンズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ 413 v3
6,930円 → 4,535円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
軽量でクッション性に優れ、快適なライド感を提供する「CT30」
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CT30 コート 通学 軽量スニーカー CT30
6,930円 → 4,063円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の旧モデル
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 ML574 U574 現行モデル メンズ レディーススニーカー U574SNV D 270
13,970円 → 8,999円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 327 MS327 U327 現行モデル メンズ レディーススニーカー U327
13,970円 → 8,112円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
見た目も履き心地も両立。お揃いコーデも可能なモデル「CM996／U996」
[ニューバランス] スニーカー CM996 U996 現行モデル メンズ レディース [ニューバランス] U9965C4 D 240
16,940円 → 12,331円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
2Eと4Eが選べる幅広サイズの「Walking Fresh Foam 880 v7」
new balance(ニューバランス) メンズ Walking Fresh Foam 880 v7 フレッシュフォーム 幅広 ワイド メンズウォーキングシューズ MW880BB7 4E 260
13,970円 → 8,079円（42%オフ）
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スリムなシルエットが特徴。日本限定展開の「UL420M」
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 UL420Mスニーカー [ニューバランス] スニーカー UL420M グレー(AG) 23.5 cm D
9,790円 → 5,824円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「430」が、より軽くワイドなv4にアップデート
new balance(ニューバランス) メンズ 430 v4 メンズ E430 ウォーキング 幅広 ワイド 普段履きランニングシューズ ME430LK4 4E 265
6,930円 → 4,308円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
4Eワイドサイズのメンズウォーキングシューズ
new balance(ニューバランス) メンズ 550 v5 幅広 ワイド 4Eウォーキングシューズ MW550AA5 4E 265
7,920円 → 5,040円（36%オフ）
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クッション性に優れたランニングシューズ「Fresh Foam 520 v9」
new balance(ニューバランス) メンズ Fresh Foam 520 v9 フレッシュフォームランニングシューズ M520CW9 2E 270
8,910円 → 5,346円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ブラック/プーマ ブラック(02) 26.0 cm
5,390円 → 4,467円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm
7,150円 → 3,998円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ ランニングシューズギャラクシー 6コアブラック/コアブラック/コアブラック(GW4138)26.5 cm
7,150円 → 3,998円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530AD D 235
12,980円 → 9,735円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7010 本革 スニーカービズビジネスシューズ [テクシーリュクス] ビジネスシューズ 本革 スニーカービズ TU-7010 メンズ ブラック 26.5 cm 3E
9,900円 → 7,000円（29%オフ）
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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