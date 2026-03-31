【Amazon 新生活セール Final】ニューバランスのシューズが最大42%OFFに

今年からパワーアップして開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールがスタートしました。先行セール期間中に表示されるセール価格は、セール期間中も維持されるので安心して購入できます。今回はセール対象商品の中からニューバランスをご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも豊富なので、新年度に向けてぜひチェックしてみてくださいね。

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

ジムから普段履きまで活躍するマルチモデル「M413」がV3にアップデート

軽量でクッション性に優れ、快適なライド感を提供する「CT30」

丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の旧モデル

ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ

見た目も履き心地も両立。お揃いコーデも可能なモデル「CM996／U996」

2Eと4Eが選べる幅広サイズの「Walking Fresh Foam 880 v7」

スリムなシルエットが特徴。日本限定展開の「UL420M」

「430」が、より軽くワイドなv4にアップデート

4Eワイドサイズのメンズウォーキングシューズ

クッション性に優れたランニングシューズ「Fresh Foam 520 v9」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。