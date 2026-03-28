イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２７日、ホルムズ海峡を通過しようとした船舶に警告を発して通過を阻止したと発表した。

米国のトランプ大統領の「ウソ」を受けた措置としており、海峡は「封鎖された」と主張した。

トランプ氏は２６日の閣議で、イランが最近、パキスタン船籍を含む１０隻の石油タンカーの海峡通過を許可したと指摘。停戦交渉に真剣に臨むイランからの「贈り物」と発言していた。

しかし、イランは現時点で交渉を拒否する構えを見せており、革命防衛隊はトランプ氏の発言に反発したとみられる。

発表によると、トランプ氏の発言後、イランの許可を得ていないとみられる３隻の船舶が、許可を得た船のみが航行を許される指定航路に近づいたため、警告して引き返させたという。

ホルムズ海峡を巡っては、イラン外務省が２２日、米国やイスラエルなどに関連する国の船舶を除いては、イランの許可を得て通過が可能とする公式な声明を発表。海峡は「封鎖されていない」というのがイランの主張だが、対岸の近隣諸国などへの攻撃で安全な航行は事実上、不可能になっている。（国際部 吉形祐司）