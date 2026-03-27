2026年のオリックスはここが強い！エース宮城大弥と頓宮裕真の「投打の軸」に注目

オリックスで活躍している注目選手

オリックスは近年、若手の台頭と主力の安定感がかみ合い、常に優勝争いに絡むチームへと成長している。

投手力を軸にしながら、勝負強い打者が試合を決める構図が特徴。

ここでは、中心戦力として期待されている注目選手を紹介。

初めて観戦する方も、ここを押さえておくと試合がより面白く感じられるはず。

宮城大弥（投手）

宮城大弥は、オリックス投手陣の柱といえる左腕だ。

高い制球力と多彩な変化球を武器に、安定した投球を続けている。

2021年以降はリーグ優勝に大きく貢献し、日本シリーズでも好投を見せた。

若くしてエース級の存在感を放ち、大舞台でも動じない強さが魅力だ。

試合を落ち着いて作るタイプの投手で、初めて観戦する方にも分かりやすい実力者といえる。

山下舜平大（投手）

山下舜平大は、将来が期待されている本格派右腕だ。

150キロ台後半の速球を軸に押し込む投球が持ち味で、若手ながらローテーションの一角を担っている。

近年は重要な試合で先発を任される機会も増え、チームの未来を支える存在へと成長している。

勢いのある投球スタイルは観戦の醍醐味を感じさせてくれるため、注目度の高い選手といえる。

頓宮裕真（捕手・内野手）

頓宮裕真は打撃力に定評のある主力打者。

2023年には首位打者を獲得し、勝負強さを証明した。

広角に打ち分ける技術と長打力をあわせ持ち、得点源として大きな役割を果たしている。

捕手登録ながら柔軟にポジションをこなす点も特徴。

打線の中心として存在感を放つ選手であり、得点シーンを期待させる存在といえる。

オリックスはどんなチーム？

オリックス・バファローズは、パ・リーグに所属するプロ野球球団で、本拠地は京セラドーム大阪だ。

前身の阪急ブレーブス時代を含めると長い歴史を持ち、リーグ優勝は通算15回、日本一は通算5回を誇る。

直近では2021年から2023年までパ・リーグ3連覇を達成し、2022年には日本シリーズを制覇した。

堅実な投手力と勝負強い打線を兼ね備えたチームで、若手とベテランがかみ合う点が特徴だ。