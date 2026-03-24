料理研究家・リュウジ氏（39）が24日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、クックパッドの新機能を巡る問題について言及した。

クックパッドは新機能「レシピスクラップ」をリリース。ユーザーがSNSやウェブサイト上のレシピのURLをクックパッドのアプリに貼り付けると、AIが自動で必要な材料や作り方を読み込み、アプリ内の「きろく」に一括保存できるという新サービスだったが、物議を醸していた。

この件について、同社は「レシピを発信されている方々の思いが損なわれることのないよう、いただいたご意見をもとに、機能の仕様も含めた見直しを進めてまいります。レシピを発信されている方々と直接お話ししながら、よりよい形を一緒につくっていきたいと思っています」と声明を発表した。

料理系ユーチューバー・武島たけしは「クックパッドが炎上してるけど終わりの始まり感あるな。レシピだけ出してる料理家は遅かれ早かれAIに駆逐される宿命。タレント化するしか生き残る術はなし」とコメント。これを受けて、リュウジ氏は「つまり俺みたいな料理研究家しかいなくなる、由々しき事態だわ」とリプライを送っていた。