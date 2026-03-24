今年度で閉園し、４月から別の保育園と統合となる山形県酒田市の松陵保育園できょう、閉園式が行われました。

【写真を見る】70年の歴史に幕 酒田市の松陵保育園で閉園式 園児や保護者が園との別れを惜しむ（山形）

「これから松陵保育園ありがとうの会を始めます」

酒田市の松陵保育園は昭和３１年、１９５６年に開園し、多くの園児を受け入れてきましたが、近年少子化の影響で定員割れの状況が続き、今年度で７０年の歴史に幕を下ろすことになりました。

きょうは今までの感謝の気持ちを伝えようと園児やその保護者などおよそ５０人が式に出席し、園との別れを惜しみました。

式ではこの一年間の思い出を振り返るスライドショーをみんなで鑑賞したほか、園児による歌の披露も行われました。

園内には、感謝の思いが書かれた園児の手書きメッセージが展示されてるほか、歴代の卒園記念写真や保護者へ発信していたお便りの展示なども行なわれていました。

■園児は

園児「歌うのが楽しかった（新しい保育園は）お友達がいっぱいいて不安。（がんばりたいことは）お友達といっぱい遊ぶこと」

園児「松陵保育園で遊べなくなるの寂しい。お友達といっぱい遊ぶこと。みんなでドッジボールやお手紙を書いたりしたい」

在校の園児は来月から統合となるみなと保育園に通い、新たな未来へ進んでいきます。