「最高の一言」「完璧だ」フランス代表が北中米W杯で着用するホーム＆アウェーの新ユニホームを発表！「色合いがとても良い」など好評
フランスサッカー協会（FFF）とサプライヤーのナイキ社は３月23日、北中米ワールドカップでフランス代表が着用するホーム＆アウェーユニホームを発表した。
FFFの公式サイトによれば、ホームユニホームは襟付きで伝統のブルーを基調とし、「未来を見据えたクラシックなデザイン」として考案された。一方のアウェーキットは、ターコイズグリーンをベースに「自由の女神」からインスピレーションを得ており、袖口にはフランス国旗のトリコロールをあしらっている。
新ユニホームがFFFの公式インスタグラムで公開されると、SNS上では「素晴らしい」「グリーンもいいな」「色合いがとても良い」「本当に綺麗」「完璧だ」「最高の一言」「早く選手が着ているところを見たい」などの声が上がっている。
2018年のロシアW杯以来の優勝を目ざすフランスは、北中米W杯のグループステージでセネガル、ノルウェー、大陸間プレーオフ２の勝者と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】フランス代表の新ユニも！世界各国の北中米W杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！
FFFの公式サイトによれば、ホームユニホームは襟付きで伝統のブルーを基調とし、「未来を見据えたクラシックなデザイン」として考案された。一方のアウェーキットは、ターコイズグリーンをベースに「自由の女神」からインスピレーションを得ており、袖口にはフランス国旗のトリコロールをあしらっている。
新ユニホームがFFFの公式インスタグラムで公開されると、SNS上では「素晴らしい」「グリーンもいいな」「色合いがとても良い」「本当に綺麗」「完璧だ」「最高の一言」「早く選手が着ているところを見たい」などの声が上がっている。
2018年のロシアW杯以来の優勝を目ざすフランスは、北中米W杯のグループステージでセネガル、ノルウェー、大陸間プレーオフ２の勝者と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】フランス代表の新ユニも！世界各国の北中米W杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！