生まれてまだ日の浅い子猫は、飼い主さんとの触れ合いもまだ練習中。撫でられて思わずびっくりしてしまう--そんな子猫らしいたどたどしさが尊い様子が話題を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で1.2万回以上再生され、「まだ触れられる事に慣れていないのかな？」「優しい世界！」「天使達」など、多くのコメントが寄せられています。

【動画：クッションの上にいる子猫を撫でた結果→人間の手にビックリしてしまい…悶絶級に尊い『リアクション』】

クッションでくつろぐ

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、ブリーダーの飼い主さんのもとで暮らす赤ちゃん猫たちの日常のひとコマ。今回の主役は瞳の色がまだキトンブルーの赤ちゃん猫です。

この日、お部屋に慣れる練習中にクッションでくつろいでいた赤ちゃん猫と遊ぼうと飼い主さんが手を伸ばしたのだとか。

なでなでは気持ちいけどちょっとびっくり

生後1カ月を過ぎ、お部屋に慣れるのと同時に徐々に飼い主さんとの触れ合いを増やしている最中でまだ飼い主さんの手も珍しいのか、近づいて来る手にびっくりする赤ちゃん猫。

飼い主さんはそんな猫を気遣うように優しく指先で撫でます。

最初は逃げ腰だった赤ちゃん猫も、その優しさに気持ちよさそうに大人しく撫でられているよう。

しかしそこは好奇心旺盛な赤ちゃん猫。動く手が気になるのかじっと見つめながら前足を構え、じゃれつく姿勢に。

でも飼い主さんのなでなでが気持ちいいのか、力は入らず優しく猫パンチならぬ猫タッチ。微笑ましい触れ合いです。

飼い主さんの手にイチコロ。そしてびっくり！

ここで飼い主さんはもう少し力を強めてなでなでします。それが気持ちよかったのか、すりすりするようにクッションに体を押し付ける赤ちゃん。危うくクッションから落ちそうになります。

すんでのところで落ちるのを回避し、座りなおした赤ちゃん猫。今度は何をするのかとじっと飼い主さんを見つめます。飼い主さんは再び手を赤ちゃんに近づけました。すると…

驚いて少し後ろ重心になったからか、赤ちゃん猫はクッションから滑り落ちてしまいました。

まだ体や感覚が成長中で、動きもたどたどしい赤ちゃん猫ならではのかわいらしすぎる光景に癒されます。

そして投稿の最後にはクッションから滑り落ちてしまった赤ちゃん猫の兄弟猫たちも登場。

みんなで狭い空間に集まって遊んでいる様子はまるで動く毛玉。こちらもとってもかわいらしく、すくすく成長している様子が伺えました。

投稿には「ふわふわ､コロコロで天使…！」「まだ触れられる事に慣れていないのかな？」「優しい世界！」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、他にもチャロさんの子猫たちをはじめたくさんの子猫たちの成長家族の日常がたくさん投稿されています。

赤ちゃん猫たち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。